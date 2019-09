Orgazmična disfunkcija: Kako se odraža in kako jo premagati

Ali tedaj, ko ste v postelji s partnerjem, le s težavo, če sploh, doživite orgazem? Verjemite, niste edini. Kot navaja portal Women's Health je zadeva zelo pogosta. Podatki kažejo, da se polovica pripadnic nežnejšega spola sooča s težavami v spolnosti, nezmožnost doseganja vrhunca je ena od njih.

"Težave z doseganjem orgazma so v resnici zelo pogoste in veliko psihoseksualnih terapij se vrti okoli njih," je povedala seksualna in zakonska terapevtka Krystal Woodbridge in dodala, da se ženskam pri tem poraja nemalo vprašanj. Med drugim tudi:

Sem anorgazmična?

Anorgazmičnost ali orgazmična disfunkcija označuje nezmožnost doseganja vrhunca ne glede na stimulacijo. Obstaja več tipov te motnje.

"Kadar ženska še nikoli v življenju ni dosegla spolnega viška, govorimo o primarni anorgazmičnosti. O sekundarni, kadar nekoč s tem ni imela težav, nenadoma pa orgazma ne doživi več. Tretja oblika te motnje je situacijska anorgazmičnost. Gre za nesposobnost doseganja vrhunca v določenih situacijah, medtem, ko je ta pod drugimi pogoji povsem dosegljiv. Pogosto se denimo srečujem z ženskami, ki med masturbacijo doživljajo vrhunce, do njih pa ne pridejo med seksom v dvoje," je pojasnila terapevtka in dodala, da je v primerih primarne in sekunadrne orgazmične disfunkcije za odpravo praviloma potrebna terapevtska obravnava, velikokrat pa vzroki za odstotnost orgazma tičijo drugje.

Preplet različnih dejavnikov

Na nezmožnost doživljanja spolnega viška vpliva več različnih dejavnikov: splošno počutje, izčrpanost, stres, hormonske spremembe, dolgočasje v spalnici ter tudi psihične bolezni in nekatera zdravila, denimo antidepresivi.

Velikokrat ženskam na poti do njega stoji strah pred tem, da bi se povsem prepustile, posredi sta tudi sram in zadrega. "Povsem sprostiti se v družbi nekoga mnogim predstavlja veliko težavo," opaža Woodbridgejeva.

Vabljeni k izpolnitvi ankete (Pssst, brez skrbi, je povsem anonimna)

Kako do orgazma s penetracijo?

Dejstvo je, da večina žensk orgazma ne more doživeti zgolj s penetracijo. V raziskavi, objavljeni v publikaciji Journal of Sex & Marital Therapy se je izkazalo, da štiri od petih žensk vrhunca ne doživijo brez stimulacije klitorisa.

"Za večino žensk zgolj penetracija ni dovolj," navaja tudi socialna psihologinja Petra Boynton dodaja: "V kolikor ga med njo vendarle dosežejo, je ta posledica pritiska klitorisa ob moško telo, kar pomeni, da ne gre zgolj za penetracijo, temveč tudi za stimulacijo ščegetavčka."

Prav tako niso redki primeri, v katerih one zaradi zadovoljstva partnerja vrhunec zaigrajo. "Dejanje je izjemno pogosto, a ne predstavlja rešitve saj potem, ko dolga leta igrajo le težko ali sploh ne priznajo, da je v resnici še nikoli niso doživele vrhunca," na past, imenovano igranje orgazma, opozarja psihologinja.

Kako si lahko pomagam sama?



Nobena ženska (in ne moški) ne bi smel občutiti pritiska v smislu, da mora doživeti orgazem. Zato se je pomembno zavedati, da ta ni obvezen zaključek intimnega akta. V kolikor pa je za vas pomemben in ga ne morete doživeti, uporabite nekaj tehnik, ki bodo povečale možnost zanj:

Masturbacija je ključ

Nič neobičajnega ni, da ženske med seksom v dvoje ostajajo oropane zaključka, med masturbacijo pa s tem nimajo težav. Zato je prvi napotek, ki ga velja upoštevati: če z dragim še niste doživeli orgazma, ga doživite sami s seboj.

"Ženske imamo to srečo, da nas je narava obdarila z organom, ki je namenjen zgolj užitku," navaja Boyntonova in svetuje: "Raziskujte klitoris z dotiki, spremljajte občutke, če je dotik preveč močan, ga spoznavajte skozi tkanino, ne pozabite na področja okoli njega, skratka, ne omejujte se in preizkušajte tehnike. Nekatere ženske tako hitro pridejo do vrhunca, pri drugih traja dlje, vsekakor je pa to najboljši način odkrivanja optimalne stimulacije."

Omislite si igračke

Z njimi je stimulacija lažja, saj igračka opravi večino dela v smislu razvajanja ključnega dela telesa.

Seksologinja Annabelle Knight za prve erotične igračke priporoča tanjše, takšne z zajčjimi ušesi, ki stimulirajo tako G točko kot klitoris, je pa ponudba tovrstnih igrač pestra in zagotovo lahko vsaka najde takšno, ki ji najbolj odgovarja.

Sprostite se

Obsedenost z orgazmom žal ne bo obrodila sadov. Kajti prav zaradi nje boste pod pritiskom, nesproščeni pa boste le težko prišli do cilja, je prepričan družinski terapevt in seksolog Justin Hancock, ki svetuje: "Samo prepustite se dogajanju. Namen seksa naj ne bo orgazem, temveč akt sam, osredotočite se na občutke, ki vas med njim prevzemajo in odmislite vse, kar bi lahko bilo."

Počnite tisto, kar vam je všeč

Zmotno je prepričanje, da je seks zgolj akt, med katerim se združita vagina in penis. Spolni odnos je veliko več od tega in med njim je strasti mogoče izživljati na nešteto načinov: "Ročna stimulacija, oralni seks, razvajanje vseh erogenih con, umazan govor, uporaba spolnih igračk, igranje vlog … ogromno je načinov, ki opredeljujejo intimni akt in lahko pripeljejo do orgazma, čeprav ni penetracije. Zato se ne omejujte in počnite tisto, kar vam je všeč," kot možno pot do popolne naslade izpostavlja Boyntonova.

Preberite še: Pogosta zadrega, o kateri pa nihče ne govori na glas: Vetrovi med seksom

Morda vas zanima tudi: Žgečkljiva dejstva o ženskem telesu, ki jih morate poznati

Priporočamo tudi:

Urška Košir: Veste, koliko industrije bi propadlo, če bi bile ženske zadovoljne v lastni koži

Vse o kisanju zelja in repe

Iz nove knjige Tasty sladice: 12 idej za zaključevanje pit