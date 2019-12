Jessica Biel ne bi ogrozila družine

Jessica Biel in Justin Timberlake veljata za enega najbolj zglednih zvezdniških parov. Oziroma sta veljala vse do konca prejšnjega meseca, ko se je njuna zakonska barka malo zamajala.

Paparaci so namreč Justina ujeli, kako med sproščenim pogovorom za roko drži žensko, ki ni njegova žena, temveč soigralka v nastajajočem filmu Palmer, Alisha Wainwright.

"Očitno je Justin tedaj malo preveč pogledal v kozarec, vendar Jessica dobro ve, da je ni prevaral," je za People povedal vir blizu para, ki je poročen vse od leta 2012 in ima štiriletnega sina, Silasa.

"Zanjo je najpomembnejša družina, njena glavna vloga je biti dobra mama sinu in nikoli ne bi ogrozila družine ali razdrla zakona zaradi česa takšnega."

Sicer se pa tudi Justin zaveda, da je ravnal napačno in se je soprogi ter sinu z zapisom na Instagramu javno opravičil ter zagotovil, da se med njim in soigralko ni zgodilo nič spornega.

"Običajno takšnim govoricam ne namenjam pozornosti, a zaradi družine se nanje moram odzvati, saj so prizadele ljudi, ki jih imam najraje," je zapisal Timberlake ter nadaljeval: "Pred nekaj tedni sem ravnal napačno, a naj bo nekaj jasno: med mano in soigralko se ni zgodilo nič. Popil sem veliko preveč in sedaj svoje dejanje obžalujem. Moral bi se primerneje obnašati.

To ni zgled, ki ga želim dajati sinu. Opravičujem se moji čudoviti ženi in družini, ker sem jo postavil v tako neprijeten položaj. Želim biti najboljši soprog in oče, tedaj pa se nisem izkazal."

Kot je še dodal vir blizu Bielovi, je Justin z javnim opravičilom ravnal prav, a pravo delo opravlja doma.

Nekdaj zabavljač in šarmer je potem, ko je spoznal sedanjo soprogo in dobil sina, dozorel in postal resen oče ter mož.

"Prepričan sem, da ne bi namenoma ogrozil svojega sedanjega življenja. Ni ga strah odgovornosti in ve, kaj pomeni biti oče ter soprog. V teh vlogah uživa."





Kaj pa spodrsljaj? "Dvomim, da se bo kaj takšnega ponovilo," je povedal vir in dodal, da je Jessica lepa ter inteligenta ženska, kar Justin dobro ve. In jo ljubi.





