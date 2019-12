Sara in Tamara odkrito z Ulo: Žalostno, koliko sramu je povezano z intimo

Pionirki na področju intimne kozmetike in intimne nege. Sestri, ki imata na svetovnem trgu čisto svoje naravno intimno olje. Za dotik ustnic. Predvsem spodaj. Dekleti, ki ju povezujejo strast do življenja, odprtost do seksualnosti, telesnosti, iskrivosti, znanj in spoznavanj. Ženski, ki odpirata vse čakre, ne le seksualnih, ženski, okrog katerih se kot meglice v zraku in na slikarijah na zidu, pletejo rdeča, rumena, zlata in oranžna, ki opogumljajo ženskost in vzpodbujajo zanimanje in pozornost. Strokovnjakinji in umetnici. Profesionalki in samouka. Prizemljeni, čeprav ju poganja eros. Radovedni, drugačni, pogumni. Predvsem pa brez sramu. Tu je moj dan z njima. To sta Sara in Tamara Djordjić.

Zdrav intimni predel, kaj to za žensko pomeni?

Sara: Pokazatelj je predvsem beli tok. Ta je nujo potreben, vlaži našo sluznico in mora biti prisoten. Dokler ga ni preveč, nima neprijetnega vonja ali ni čudnih barv, je vse ok. Zelenkast tok pa že pomeni vnetje.

Tamara: Ni nujno, da je intenzivno in izredno pogosto tuširanje edini ključ do zdravih intimnih predelov. Vsako pretiravanje v življenju ni dobro. Umivanje je vsakodnevna osnova, priporočava pa, da za intimne predele uporabljate še primerno izbrano intimno milo, potem pa obvezno, kot del intimne nege in vsakodnevne rutine, uporabljate še intimno olje.

V videu Sara in Tamara razkrivata, kako lahko nožnica ve, če je naša izbira partnerja prava.

Zakaj intimno olje?

Tamara: Olje je uporabno v vseh situacijah, ko bi naše intimne predele veljalo zaščititi. Pred obiskom savne, recimo, javnih toalet, bazenov, ob vseh športnih dejavnostih in ob vseh nenaravnih materialih, ki se pritiskajo ob naša telesa v naših intimnih predelih. Moja jutranja rutina recimo kdaj ne vsebuje tuširanja, olje pa vseeno nanesem in sem tako zaščitena čez cel dan. Olje namreč nevtralizira vonjave, vzpostavlja pravilen Ph in ščiti. Torej ni nujno, da ga nanesemo le po prhanju.

Zakaj danes ženske potrebujemo drugačno intimno nego in kozmetiko. Kaj vse se je spremenilo?

Sara: Materiali, ki jih nosimo, prehrana, stres. Novodoben slog življenja je drugačen. Danes si recimo mislimo, joj, nisem dovolj čista in se potem še intenzivneje prhamo. S tem pa lahko pogosto naredimo celo več škode kot koristi.

Tamara: Pravijo tudi, da se nožnica sama čisti. Seveda se. Optimalno deluje, če se pravilno prehranjujemo, ko nismo pod stresom in če bi iz naših življenj umaknili hlačne nogavice, kavbojke s trdimi šivi, sintetiko, tampone, šampone in agresivna mila, savne, bazene, javna stranišča. Vse to pa normalno delovanje nožnice, kar se samodejne zaščite in čiščenja tiče, ovira.

Kje sta našli starodavno rusko recepturo? Ženske v Rusiji so torej že dolga leta nazaj vedele, da za kakovostno intimno nego potrebujemo še nekaj?

Sara: Da. Zanimivo je, da so tudi zdaj, ko imava distribucijo za cel svet, Rusinje še danes najbolj dovzetne za tovrstno nego in kozmetiko. V Rusiji nisva imeli nikakršnih posebnih predstavitev najinega produkta, kot na primer pri nas, kjer ob intimnem olju in njegovih sestavinah najprej le nekako skeptično in nepoznavalsko zastrižemo z ušesi. Rusinje pa so stvari takoj seštele – aha, rakitovec, so prebrale le eno izmed sestavin in že vedele, kaj ponujamo. Nakup intimnega olja je bil zanje popolnoma normalen. Pri nas pa je še vedno potrebna konkretna, široka in globoka razlaga za kaj sploh gre in zakaj ženske intimno olje v svoji negovalni rutini potrebujemo.

Tamara: Na poslovno pot sva tudi sicer stopili v sodelovanju z ruskimi strokovnjaki. Oni so že poznali sestavine, ki sva jih želeli, predvsem pa so razumeli, kakšen končni produkt hočeva in kakšen naj bo njegov namen. A vseeno smo več kot dve leti še dodatno delali na izboljšavi recepture. Pri intimnem olju moraš namreč sestavine in njihove učinkovine dobro poznati. Velikokrat mislimo, da je dobro, da nanesemo, uporabljamo in mešamo čim več produktov. Pri intimnem olju sploh ni tako, že ena sama sestavina lahko pozitivno učinkovanje druge izničiti. Prav tako napis naravno ni vedno zagotovilo, da gre za kakovostno stvar. Kdaj se zgodi, da pogledaš na etiketo z napisom naravno, na zadnji strani pa že bereš o konzervansih. Z uporabo takšnih produktov nismo nič dobrega naredile zase. Pa je lahko več kot 80 odstotkov sestavin naravnih, a če so dodani konzervansi, se vse poruši.

Kaj vse pa je v vajinem intimnem olju?

Sara: Najino intimno olje Li Quandisa je 100 odstotno naravno in celo užitno. Lahko ga poskusite. V njem so peške breskve, peške grenivke, čajevec, cimet, klinčki, e vitamin kot naravni konzervans in rakitovec.

Tamara: In pa še ena posebna sestavina je notri.

Morata obstajati dva pola, dan in noč, plima in oseka, moški in ženska. Ženske so čez čas morale postajati vse bolj možate, s tem pa se je porušilo ravnovesje.

Oh, saj sta kot Coca Cola. Nekaj skrivnosti pa mora ob recepturi in sestavinah ostati. Vendarle sta na njej delali skoraj tri leta.

Tamara: Res je in vidijo se tudi izboljšave. Kakšno pošto prejemava! In kakšne krasne kritike ter ocene bereva. Je pa težko. Spletno pojavljanje najinega intimnega olja je namreč strogo nadzorovano in ima na vse mogoče načine omejeno delovanje. Zablokirano imava tudi oglaševanje na družabnih omrežjih. Kot kaže, so intima, nega, nožnica in govor o intimnem zdravju žal še vedno tabu tebe.

Česa se bojimo in sramujemo?

Sara: Moje raziskovanje zadnjih par let me privedlo do tega, da smo si ženske dopustile preveč moške energije. Podjarmile smo se moški energiji in pozabile na svojo, primarno, žensko. Začele smo tekmovati z moškim, postale merljivo enako uspešne, pozabile na svojo ženskost in zgodila se je neka ''kastracija'' moškega. V našem svetu pa se zdi, da vendarle morata obstajati dva pola, dan in noč, plima in oseka, moški in ženska. Ženske so čez čas morale postajati vse bolj možate, s tem pa se je porušilo ravnovesje.

Tamara: Sramujemo se same sebe. Ne se dotikati tam spodaj, govorimo, prstki ti bodo odpadli, vzgajamo in komentiramo, ko otroke dobimo pri masturbiranju. Koliko je tu nelagodja in sramu. Veš, koliko zrelih, odraslih žensk še danes zato ne pozna svoje nožnice. Nikoli niso vzele ogledala in se pogledale, se spoznale. Tudi moškim, partnerjem, ne znajo povedati, kaj jim je všeč, kaj ne, celo same s sabo še niso doživele orgazma.

Sram še vedno povezujemo z intimo.

Tamara: In ga povezujemo neposredno z vagino. Da, seveda, tu so sramna kost, sramne ustnice, sramne dlake ... Da je toliko sramu še vedno povezanih z intimo, je žalostno. Avtorica Naomi Wolf je na primer napisala skoraj 600 strani o nožnici. Krasna knjiga, ki opisuje vse mogoče, od tega, da ima naša vagina spomin, do tega, da ve, kakšnega partnerja hoče, koga ne mara, kolikokrat je bila skozi zgodovino zaničevana.

Nisem za to, da se popolnoma vržemo v feminizem, spet v neko skrajnost, sem pa zato, da potegnemo nazaj in ponovno občutimo to primerno žensko.

Sara: Tudi menstruacija je še vedno tabuizirana. Že dejstvo, kako o njej govorimo. Rečemo, to so ti dnevi, ko sem bolna. Zakaj povezujemo menstruacijo z boleznijo, če je naravni proces? Ponekod še vedno veljajo tudi prepovedi vstopov v cerkve in mošeje, kadar ima ženska menstruacijo. Ja, dragi Pope, tudi ti se ne bi danes sprehajal po tej mošeji, če menstruacije ne bi bilo, si ob tem mislim. Nisem za to, da se popolnoma vržemo v feminizem, spet v neko skrajnost, sem pa zato, da potegnemo nazaj in ponovno občutimo to primerno žensko, nežno energijo in damo sebi spoštovanje. Sebi in svojim intimnim predelom, če ga me ne bomo dale, nam ga tudi drugi ne bodo.

Razumem, ne spodbujata čistega feminizma.

Tamara: Za ženskost gre. Za spoštovanje. Dekleta izgubljajo nedolžnost po wc-jih in diskotekah, samo, da dajo čim prej vse to čez. Pa je spolni odnos neka osnova. Kje je na tej listi zavedanja in spoštovanja sebe in svoje intime šele intimno olje? Večkrat slišiva; ''jaz nimam težav.'' In odgovarjava, da gre za nego. Za preventivo. Za vsakodnevno zaščito. Saj zob tudi ne začnemo umivati takrat, ko so že popolnoma načeti in gnili. Za zdravje gre, za nego, za ohranjanje. Za nekaj, kar lahko vsakodnevno naredimo zase. Tega nihče ne vidi.

Sara: Pa za osebno intimno povezavo s sabo. Da si nanesemo olje na prste, da se same sebe dotaknemo in si s tem izkažemo spoštovanje.

Bi se dalo ta odnos do sebe privzgojiti?

Tamara: Tudi pri vzgoji in deklicah vidiva še veliko možnosti za napredek. Najina mama je vedno spodbujala pozitiven odnos s telesom. Od vprašanja, če sva si umili yoni, do raziskovanja lastnega telesa. Tu je sram popolnoma odveč, razložiti je potrebo le, da je to vse naravno in spodbujati k pozitivnemu odnosu do lastnega telesa, raziskovanja pa omejiti na intimo lastne sobe, kopalnice. Tako se da vzpostaviti neko spoštovanje do sebe in svoje nožnice. Če se pa že mama zdrzne, ''joj, ne fuj, ne se dotikati,'' si hčerka misli, ''jah, če je pa fuj, potem jo bom pa tudi dala sredi wc-ja.''

Kaj vaju je gnalo, da sploh začneta raziskovati intimno kozmetiko, da začneta razmišljati o intimnem olju?

Sara: Vsak izhaja iz sebe. Jaz sem celo življenje imela težave na intimnem predelu, nenehna vnetja, že pred porodom sem svojo kozmetiko popolnoma prečistila, iz polic umaknila vse kar je polno kemije, tako da že kar nekaj let nase ne nanašam ne kemične ne dekorativne kozmetike. Ko sem spraševala, kaj lahko pa uporabim za svojo intimno nego, je bil odgovor vedno le Canesten. Ampak, ta je poln kemije, tega nisem želela, alternative pa ni bilo. In se je porodila ideja. Za vse imamo po 5000 proizvodov, dolge police vseh mogočih produktov, od mazil za obnohtne kožice do lakov za lase. Za intimno nego pa zelo malo.

Ženska skozi svojo nožnico ohranja človeštvo.

Tamara: Jaz sem pa nekaj let delala v ginekologiji. Tako, da sem bila veliko na ginekoloških predavanjih, izobraževanjih in v stiku z ginekologinjami in ginekologi. In kakšne stvari sem vse slišala. Oh, o čem vsem ženske ne govorimo.

O čem ne govorimo?

Tamara: O težavah, ki jim imamo pri spolnosti, o suhosti, vnetjih, pomanjkanju komunikacije s partnerji. Hočem povedati tudi, zakaj sva razvili to intimno olje. Ali ni zanimivo, da je nožnica ali nekaj seksualnega ali pa imamo z njo zdravstvene težave? Nimamo pa nobenih produktov za njeno nego. Ko nastopijo težave, hitimo k zdravnikom in v lekarno po antibiotike, kreme, ampule in tako dalje. Ali pa iščemo nekaj, kar bi spodbudilo našo intimnost in seksualnost. Vse to iščemo po sex shopih, kjer kupujemo lubrikante in podobne stvari. Zato se temu izogibava in ne želiva prodajati najinega intimnega olja v sex shopu. Nožnica sama po sebi nikakor nima le seksualne naloge in vloge, v njej so ženstvenost, materinstvo, spolna čakra.

Sara: Ženska skozi svojo nožnico ohranja človeštvo.

Vama je že mama dala ogromno znanja.

Sara: In svobodne volje. Nikoli nama ni z ničimer ustvarjala sramu. Že od majhnega sva bili navajeni, da se je po hiši hodilo golo, glede tega je bila zelo odprta, kadar koli sva lahko šli k njej na pogovor ali po nasvet. Dala nama je predvsem svobodo.

Kako pa je danes biti starš? Se moramo Slovenke in Slovenci naučiti govoriti tudi med seboj, med starši, med otroki, s partnerji? Kako začeti odpirati ta svet?

Sara: Zelo žalostno je, da smo mi tisti, ki smo omejeni, jaz vidim to pri sebi in svojem otroku. Otroci so popolnoma brezsramna bitja, ki jim kasneje mi, odrasli, vcepimo marsikaj. Oni se nenehno raziskujejo in občudujejo, spoznavajo svoja telesa. Povsem brez sramu. Mi smo pa tisti, ki jih omejujemo.

Tangice naj bodo gor tistih nekaj minut zapeljevanja gor, kaj več pa res ne.

Kako se berejo sporočila hvaležnosti vajinih uporabnic?

Sara: Tri področja so najpogostejša. Suhost oziroma vlažnost, boljše se počutijo v svojem telesu in v odnosu s partnerjem ter med intimnim odnosom, potem so tu vnetja, ki jih je olje odpravilo, in nazadnje splošno dobro počutje, intimnejši in bolj spoštljiv odnos do sebe.

Za tangice pravita, da naj jih ženske kar črtamo s seznama svojih oblačil.

Tamara: Naj bodo gor tistih nekaj minut zapeljevanja gor, kaj več pa res ne.

Sara: Presunilo me je dejstvo, ki mi ga je nekdo povedal, namreč, da so tangice največji strup za nožnico v 21. stoletju. Najprej se mi je zdelo, pa zakaj bi bile tako grozne? A vendarle. Vsi vemo, kako so tangice oblikovane, že med hojo se nenehno podrsavajo gor in dol, kar pomeni, da se lahko tudi iz anusa do nožnice ves čas prenašajo bakterije. Nožnična odprtina pa je edina odprtina na našem telesu, ki nima nobene naravne zaščite. Oziroma jo ima, ima dlake, a še te nenehno depiliramo.

Kakšno spodnje perilo naj torej izberemo?

Tamara: Bombažno.

Sara: Že ''brazilke'' so veliko bolj prijazne. Tudi pri vonjavah bi lahko rekli, da se opazi razlika, kakšne so na primer, ko nosimo bombažno perilo in kakšne, ko nosimo sintetično.

Tamara: Tudi tamponi niso najboljša rešitev. Z njimi nožnico dobesedno zamašimo. Tudi nenaravni vložki niso v redu. Tam je zgornji sloj, ki se naše nožnice dotika, sicer iz naravnega materiala, recimo bombaža, ostale plasti vložka pa poenostavljeno rečeno delujejo kot lepilo. In to je približno tako, kot da bi mi, ker sluznica je enaka zgoraj in spodaj, imeli cel dan zalepljena usta. Telo ne diha. Enako je s sintetičnimi materiali.

Kakšni smo Slovenci, ko prideta s produktom na predstavitveni sejem? Krožijo naokrog, si upajo kupiti olje za intimno nego pred vsemi ali to počno na skrivaj?

Tamara: V živo so nekako sramežljivo radovedni, kupujejo pa veliko raje preko spleta. Produkt spoznajo v živo, naročila pridejo na telefon. Veliko se jih sčasoma bolj opogumi, oba partnerja sprašujeta in nakupujeta, veliko moških pa tudi samih kupi olje za svojo partnerico.

Sara: Zanimivo, kot da moški bolj spoštujejo naše intimne predele, kot jih me same.

Ali se spreminjamo, postajamo bolj ozaveščene, ozaveščeni?

Sara: Če beremo, kakšna je bila primarna ženska ali pa kakšni so bili nekoč matriarhati, kakšna je bila ženska 2000 let nazaj, kaj na primer govorita in učita tantra in kamasutra, kakšne modrosti in znanja so poznale že taoistične ženske Bele tigrice, kako so se negovale, kako je že takrat bilo vse to tako spoštovano in cenjeno. Zdaj pa se zdi, kot da se je v zadnjih nekaj 100 letih vse skupaj izgubilo v prevodu.

Že posameznikova hoja je lahko tantrična, način gibanja, ples, pogovor.

Kako, zakaj, kje se je izgubilo?

Sara: Mislim, da je tukaj imela vera velik vpliv. Krščanstvo, muslimanstvo sta pri ženski naredila neko zelo močno blokado, med njo in tem svetim predelom. Za seksualno energijo danes poenostavljeno mislimo, da sta to bič in lateks in gremo. To vsekakor ni tako. Seksualna energija je primarna energija. Je rojstvo, komunikacija, kreacija.

Tamara: Tantra zagotovo ni samo seksualnost. Predavatelji tantre opozarjajo, da si je treba vzeti čas, za vse v življenju, za pripravo hrane, kuhanje, prehranjevanje, pogovor, za premolke in tišine in seveda za telesnost. Učijo, da je treba uživati v svojem in partnerjevem telesu, ga povohati, ga čutiti, se poskušati povezati z njim preko vseh čutov in čutil. Prav tako tantričen ni zgolj seks. Že posameznikova hoja je lahko tantrična, način gibanja, ples, pogovor.

Zakaj pa se bojimo te primarne seksualnosti? Zakaj so na primer na družbenih omrežjih dovoljene zadnjice in prsi, diskurz o intimi pa ne? Vagina, yoni, nožnica so besede, ki jih nemudoma šteje za vulgarizme. Zakaj je Instagram seksualnost nenevarna in skomercializirana, dobrodošla in celo podprta z všečki in sledilci? In zakaj je v tej tako zelo družbeno omrežno nepuritanski družbi že besedna zveza »intimna nega« dovolj, da ta ista družbena omrežja iztegnejo prst in objavo blokirajo?

Sara: Vsaka agresivna in manipulativna seksualnost je napačna. Tu bi morali napredovati, se osvobajati, se odpirati in učiti. Eno je zdrava seksualnost, ko ženska izžareva svojo spolno energijo na mil način. Drugo je pa seksualnost, ki je izzivalna, ki se vidi, da je zgolj potreba po raziskovanju. Agresivna, manipulativna je. Žal je tako, da se s seksualno energijo danes manipulira, kupuje, prodaja, ustvarja imidž in dobiček, vendar ta energija ni prava. To še zdaleč ni prava ženstvena seksualna energija. Ta nežna, ki se lahko, kot Tamara pravi, zgodi že med hojo, ta mirna, lepa, ozaveščena in osrediščena brez potrebe po razkazovanju, čeprav vseeno iz ženske izžareva, ta je tista prava.

Kaj pa ženske vzburja? Za moške klišejsko lahko rečemo, da je že pogled na lepo žensko dovolj, da se mu zganejo misli in hlače. Pa za nas, ženske?

Sara: Moški so ekstrovertni, ženske smo interventne. Me skozi nožnico, skozi yoni, vse sprejemamo, kreiramo, ustvarjamo, zato smo ženske toliko bolj občutljive na tem predelu, tako na psihičnem kot na fizičnem nivoju. In ko me sprejemamo, sprejemamo skozi yoni tudi slabo energijo, žalost. Zato je tako pomembno, da je yoni svoj center sveta na našem telesu, in da ima svojo funkcijo in da lahko me k temu pripomoremo ter tega ne zanikamo.

Tamara: Ženskam mislim, da najhitreje dušo in telo poboža lepa beseda. ''Poskrbel bom zate, v varnem odnosu si.'' Ta nežnost in pozornost, sprejetost, galantnost povzročijo iskreni vaginalni trepljaj.

