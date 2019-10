11 dokazov, da je jesen res čudovita

Jesen je čas šumečega listja, modrega neba in svežih sapic. Čas, ko lahko vsak večer v intimi doma v družbi skodelice vročega čaja uživate pod mehko odejo. Jesen je lepa, zato nizamo enajst razlogov, ob katerih bodo tudi goreči privrženci poletja morali priznati, da hladnejši del leta vendarle ni od muh.

Ogenj v kaminu

Tisti srečneži, ki imajo doma kamin, končno lahko uživajo ob prasketajočem ognju, opazujejo plamene in se grejejo ob njihovi toplini.

Šumeče listje

Le kdo ne mara hoje po bogati, šumeči preprogi, ki jo po gozdnih tleh v jeseni nasuje odpadlo listje?

Bogastvo okusov

Končno zadiši po slastni bučni piti, jabolčnem zavitku s cimetom in kavi z mamljivim okusom karamele.

Nešteto barv

Priznajte, narava nikoli ne razvaja s tolikimi barvami kot tedaj, ko se vse listje odene v jesenske odtenke. Pogled nanje nikogar ne pusti hladnega.

V ospredje stopijo sveče

Kaj je lepšega, kot tedaj, ko pade mrak, prižgati nekaj svečk in se pod toplo odejo razvajati na kavču.

Več časa zase

Dolgi poletni dnevi so idealni za druženje. A ko se ti skrajšajo, si končno lahko vsak več časa vzame samo zase. V mehki svetlobi, debelih nogavicah, ob dobri knjigi ali seriji ter z obvezno vročo čokolado.

Udobne pletenine

Debel pulover, puhaste nogavice, tople jopice so v jeseni zvezde. Ne samo, da prijetno pogrejejo, ponujajo tudi nešteto možnosti za modne kombinacije.

Bogate kopeli

Poleti prija hitra prha. V jeseni pa znova nastopi čas bogatih kopeli. V družbi razkošne pene, dišečih svečk in kozarca vina.

Veliko novih seriji

Jesen je idealna za ljubitelje serji. Potem, ko se poleti večinoma vrtijo stare epizode, jesen postreže s težko pričakovanimi novostmi.

Okusne jedi

Končno lahko znova uživate v kuhinji. Torej zbogom solate in jedi z žara, ki so zvezde poletja in pozdravljen krompir, peciva ter slastne pečenke.

Dobri izgovori

V jeseni se vam nikomur ni treba opravičevati, če bi po službi radi zavili domov. Ali če se vam ta konec tedna ne ljubi znova na piknik. To, da je zgodaj tema in da vas rado zebe, sta povsem dostojna izgovora.

Povzeto po pisanju portala Hello

