Top 12 jesenskih stajlingov za gospodične z oblinami

Modna industrija se počasi obrača v smer, kjer v večjih konfekcijskih številkah najdete tudi aktualne modne kose, ne zgolj črnih tkanin nelaskavih krojev. Zahvaljujoč uspehom manekenk z oblinami kot je izjemna Ashley Graham je posluh za le-te začela kazati tudi modna industrija in stajlinge v konfekciji, ki se začne na X, je vedno lažje sestaviti.

Kako torej večji ritki, širšim bokom in bujnem dekolteju navkljub najti oblačila, v katerih boste to jesen videti kot dive? Imamo nekaj namigov. Omenjena oblačila najdete v spletnih trgovinah Asos, Zaful, Dorothy Perkins in H&M.

Tričetrtinske črne hlače in zataknjen volnen pulover

Tričetrtinske hlače, v katerih pokažete gležnje, so modne tudi v jeseni. Kombinirate jih lahko na superge, elegantne oxfordke ali gležnjarje – še najbolj bodo nogi laskali takšni, s petko – četudi nizko. Če je hladno, ne pozabite na hlačne nogavice – bodisi kožne, mrežaste ali z zanimivim vzorcem. Zgoraj oblecite preprosto bombažno majico, ki ji dodate še topel volnen pulover. Tudi letos so modni nekoliko oversized, torej ohlapni puloverji, da pa se vaš pas v njem ne izgubi, ga spredaj zatlačite za rob hlač kot prava modna gurujka. (celoten stajling: Dorothy Perkins)

Preprost stajling s svileno majčko

Svila daje vtis prefinjene in seksi elegance. Svilnate majčke, ki so sicer videti kot spalne srajčke, so zadnje leto pravi hit. Skombinirajte jo s povsem preprostimi kosi, kot so črne kavbojke in jopica (ali suknjič!) in dodala vam bo ženstveno in zapeljivo piko na i. (celoten stajling: Asos)

Plastenje z elegantnim plaščem

Lahki jesenski plaščki, ki segajo tik pod kolena, bodo najbolj skladni z vašo postavo, če jih plastite v monokromatskih barvah. Za nekaj več silhuete ga lahko tudi prepasate z ozkim usnjenim pasom v temnejši barvi od plašča. (celoten stajling: Zaful)

Elegantna obleka na preklop

Obleka na preklop je večna zaveznica oblin, saj poudari točno tisto, kar želite. Prevezuje se visoko v pasu in ga tako še dodatno zoža. Obleka na preklop je zaslovela v sedemdesetih, ko jo je v samem začetku svoje kariere oblikovala Diane von Furstenberg, njena posebnost pa je, da v resnici laska prav vsem postavam. (celoten stajling: Asos)

Zapeljiva močna rdeča obleka

Podobno kot mora imeti vsaka gospodična v svoji omari vsaj eno malo črno oblekico, velja tudi za rdečo. Rdeča obleka nas navda s samozavestjo in njene moči ni za zanemariti. Kar pogumno! (celoten stajling: Dorothy Perkins)

Visok pas in črte

Hlače z visokim pasom in navpičnimi črtami bodo vedno vaše zaveznice. Visok pas se namreč konča na predelu trupa, kjer je vaš pas najožji, poudarite ga! Prav tako vam visok pas optično podaljša tudi noge. Če bodo hlače črne, je bela majica vedno varna izbira, a razmislite tudi o drugih odtenkih. Če se že odločite za belino, naj bo nekaj posebnega vsaj kroj ali potisk majice. (celoten stajling: Asos)

Ne, pajac ni samo za dolgonoge manekenke

O pajacih, oziroma kombinezonih imamo deljena mnenja. Trgovine z oblačili jih ponujajo že skoraj več kot dolgih oblek, kar zagotovo že veste, če ste že kdaj med prebiranjem obešalnikov zagledali čudovito obleko, ki se je hitro izkazala za pajac in ste jo zgolj nejevoljno odložili nazaj na stojalo. Nikar! Dajte mu priložnost in ugotovili boste, da vam določeni kroji pajacov laskajo bolj od kakršnekoli druge kombinacije. In najboljši del? Sploh vam ni treba razmišljati, s čim ga kombinirati, saj s tem pokrijete tako zgornji kot spodnji del oblačila. (celoten stajling: Zaful)

V kostimu – naj živijo barve!

Kostimi so vedno elegantna izbira, ki bo tudi laskala postavi. V pasu visoke hlače in suknjič, ki prekrije del bokov, vseeno pa vam pusti lepo silhueto, sta zmagovalna kombinacija. Seveda je črnina vedno varna izbira, a morda si lahko sem in tja drznete obleči tudi kaj v divji barvi, zakaj pa ne! (celoten stajling: Asos)

V boemski jesenski maksi obleki

Boemski slog je lahkoten, udoben in igriv. Maksi obleke so še eden tistih kosov, ki naredijo velik vtis, hkrati pa vam ni treba preveč razmišljati, kaj skombinirati poleg njih. Superge, elegantne čevlje, gležnjarje ali bulerje, vse se jim poda. Čeznjo poveznete še usnjeno jakno, dodate torbico in ste pripravljeni na nove izzive! (celoten stajling: H&M)

Visoko maksi krilo s potiskom

Čeprav so se ženske močnejše postave zadnja leta v velikem loku začele izogibati oblačil z živalskim potiskom, je ta z nekaj zdrave mere razuma lahko odličen dodatek. Kaj pa če bi malo več drznosti pokazali s krilom? Majica naj bo v nevtralni barvi, krilce pa naj ima živahen potisk. Vse skupaj popestrite s pasom, krilo pa naj sega visoko nad pas, saj veste – optično ožji pas in daljše noge! (celoten stajling: Asos)

Teliran karo suknjič

O karirastih suknjičih smo na Mični že povedali nekaj besed in še vedno smo prepričani, da so najbolj vroč kos prehodnega obdobja. Kara bo stajlingu dodala nekaj dinamike, glede kroja pa vam bo najbolj laskal tak, ki je lepo teliran in poudari obline na pravih mestih. (celoten stajling: Asos)

Kamelji plašč

Tega morda v zgodnji jeseni še ne boste potrebovali, a čez zimo bo vaš najljubši topel in modni zavetnik. Kamelja barva je modna tako pri lahkih trenčkotih, kot težjih volnenih in ja, povsem mirno jo lahko kombinirate tudi s črnino in drugimi barvami. (celoten stajling: Asos)