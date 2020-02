Vojvodinja Kate o nosečnostih in porodih: Stati pred porodnišnico je bilo strašljivo

Kate Middleton je v soboto v intervjuju z Giovanno Fletcher za radijski prispevek Vesela mama, vesel otrok (Happy mum, happy baby) odkrito spregovorila o vsem, kar je doživljala tedaj, ko so pod njenim srcem rasla nova življenja, med porodi in s kakšnimi izzivi se z Williamom srečujeta kot starša. Pogovor je povzel Hello.

Porodi lažji od nosečnosti

To, da so Kate med nosečnostjo pestile močne jutranje slabosti, je vsem dobro znano, je pa vojvodinja o njih spregovorila tudi kot gostja oddaje:

"Ne morem reči, da sem bila najsrečnejša nosečnica. Jutranje slabosti so res grozne ter so velik izziv. Ne samo za nosečnico, temveč tudi za vse, ki so ji blizu. Nosečnost ter porod ne vplivata zgolj na mamico, ampak na vso družino. Pri meni ni bilo nič drugače. William ni vedel, kako bi mi pomagal in zagotovo mu je bilo težko le nemočno gledati, kako trpim, saj ni mogel storiti ničesar, da bi mi olajšal zadeve," se je spominjala Kate.

"Počutila sem se res grozno. Nisem mogla jesti hrane, ki naj bi jo kot nosečnica jedla, zdelo se mi je, da moje telo ne sprejema dejstva, da v meni raste novo življenje in sem se zato počutila krivo, tudi jezno sama nase.

Prav zaradi tega sem imela vedno raje porode, kot samo nosečnost. Kajti porod je dogodek, ki vse to konča. Pri meni niso bili težki, vem pa, da nekatere porodnice nimajo takšne sreče. A dejstvo je, da je vsaka nosečnost zgodba zase, tako kot je zgodba zase vsako rojstvo."

Pomagala si je z meditacijo

"Imam prav, da si si pomagala tudi z meditacijo?" je gostiteljica vprašala gostjo in ta ji je povedala: "Da, sem. S posebnimi tehnikami pred in med porodom sem spoznala moč misli in njihov vpliv na telo. Tudi med samo nosečnostjo je prav meditacija vsaj nekoliko ublažila moje slabosti in bolj, kot so se bližali ključni dnevi, bolj sem bila pripravljena uporabiti vse tehnike, ki bi mi pomagale skozi porod. Dejstvo je, da meditacija, globoko dihanje in nadzorovanje misli izjemno pripomorejo tudi k lažjemu porodu."

Stati pred porodnišnico je bilo strašljivo

Vojvodinja je vse svoje tri otroke javnosti pokazala na dan, ko je zapuščala porodnišnico in nastale so kultne fotografije mamice z novorojenčkom v naročju. A čeprav je na vseh delovala sproščena in nasmejana, je v pogovoru priznala, da je bila izkušnja, zlasti prvič, vse prej, kot prijetna:

"Bilo je strašljivo. Misel na vse ljudi, ki me pričakujejo pred vrati je bila vse prej kot prijetna. Ne bom lagala, da sem ravno uživala," je priznala Kate in dodala: "A vsi so bili do mene zelo prijazni in so mi izkazovali podporo. Z Williamom vsa se dobro zavedala, da ljudje pričakujejo najinega otročička in da komaj čakajo, da ga vidijo. Javnost nama je izrazila ogromno podporo in zdelo se nama je prav, da se ji na takšen način zahvaliva. Vendar sem bila negotova vase in polna dvomov ter mešanih občutkov."

Težave novih staršev

Vojvodinja je prav tako brez dlake na jeziku spregovorila o vsem, kar je sledilo potem, ko sta s soprogom zapustila porodnišnico. "Koliko ur po porodu si odšla domov," je vprašala Gianna.

Kate pa je odgovorila: "O moj bog, sploh se ne spomnim, vse je bilo nekako megleno. Mislim, da sem po rojstvu Georga v porodnišnici ostala čez noč. Spomnim se, da so bile po vročem dnevu nevihte. Nisem veliko spala.

Sem pa komaj čakala da pridem domov. Bolnišnica pač ni okolje, v katerem bi nekdo z veseljem dolgo ostal. A človek si zlasti po rojstvu prvega otroka v resnici ne predstavlja, kako se življenje potem spremeni. Vse se podredi malemu bitju in od tišine se starša lahko kar poslovita.

William se je večkrat spraševal, če bo vedno tako. Potrebovala sva nekaj časa, da sva se ujela v nov ritem življenja. A prav to mislim, da je največji čar starševstva. Iz tebe prikliče skrite moči in te popelje v najbolj neznane kotičke osebnosti, za katere sploh nisi vedel, da so tam."

Včasih se počuti krivo

Na vprašanje, ali kot mama kdaj občuti krivdo, je Kate izstrelila: "Seveda, absolutno. Vsaka mama kdaj občuti krivdo, ker se ne more povsem posvečati otrokom, ker jim ne more ter tudi ne sme ugodtiti v vsaki želji. Še danes, ker sem prišla sem in nisem odpeljala Georga ter Charlotte, v šolo sta mi malčka pihala na vest; Mama, kako da naju ne boš peljala ti? Reči ne je velik izziv. To bo povedala vsaka mama. Prav tako kot tudi, da vedno znova dvomiš v odločitve, v korake, v vzgojo, v vse, kar v dobri veri storiš ali ne storiš za otroka.

Hkrati se zavedam da ima znanost prav ko pravi, da sta čustvena in telesna dobrobit mame ključni za zdrav razvoj otroka in da si je treba kdaj vzeti čas zase. A kljub temu se tedaj, ko se posvečam le sebi, v meni oglaša tisti glasek, ki mi nekoliko očita, da nisem z otroki."

Kakšen nasvet bi vojvodinja dala mlajši sebi?

"Če bi komurkoli napisala pismo o materinstvu, kaj bi bilo v njem?" je Giovanna vprašala Kate.

"Bi ga lahko napisala sebi v preteklost? Bi to bilo čudno? Mislim, da bi rada napisala pismo mlajši sebi. V čas, ko sem prvič zanosila. Kajti na celotnem potovanju sem veliko spoznala, odkrila sebe, kot se prej nisem poznala ter predvsem dojela, da je kvalitetno preživet čas z otroki neprecenljiv. Gre za majhne trenutke, vsakodnevne malenkosti za čas, ko se jim resnično posvetiš, jih poslušaš, upoštevaš, skušaš razumeti njihova čustva.

Nekoč me je nekdo vprašal, kaj bi si želela, da bi si moji otroci zapomnili iz njihovega otroštva.

Zelo dobro vprašanje in prej nikoli nisem razmišljala tako, a vem, kaj bi želela, da bi se jim vtisnilo v spomin: ne to, da jim pomagam pri domačih nalogah, ter jih vozim v šolo in nazaj, temveč to, da skušamo skupaj zakuriti ogenj in speči klobasice, da nas včasih do kože premoči nevihta in da se sproščeno zabavamo na plaži. Rada bi, da bi si zapomnili lepe trenutke, ki jih preživljamo skupaj zato, ker jih hočemo, ne pa stresnih obveznosti in nalog, ki jih kot družina pač moramo opravljati."

