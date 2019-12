Princesa Charlotte ima posebno božično željo

Kot njena prababica, kraljica Elizabeta II., tudi štiriletna princesa Charlotte obožuje konje. Tako zelo, da si je za božič zaželela ponija, piše The Sun in dodaja, da njen oče, princ William ni ravno navdušen nad tem, saj je mnenja, da je za takšno darilo deklica še premlada.

"Velika verjetnost je, da ji Božiček ne bo izpolnil želje, kajti njen oče meni, da bo morala na čisto svojega ponija počakati še vsaj eno leto," je za omenjen časopis povedal vir blizu kraljeve družine in razkril tudi, kaj je v pismu Božičku napisal šestletni princ George.

"Njegove želje so povezane z njegovim najljubšim športom. To je tenis in George bi rad dobil nov lopar. Ter namizni nogomet. Oba starejša otroka princa Williama in Kate Middleton pa bosta pod smrečico dobila tudi otroški kuharski set, saj zelo rada ustvarjata v kuhinji."

Lanskega leta je sicer Kate zaupala, da otroci na božični dan vstajajo zelo zgodaj in že zjutraj odpirajo darila ter s tem kršijo tradicijo. Ta namreč zaradi nemških korenin kraljeve družine veleva, da je z darili pod smrečico treba počakati do božičnega večera.

