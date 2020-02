Margot Robbie odkrito o njenem odnosu s princem Harryjem

Igralka Margot Robbie je princa Harryja spoznala pred štirimi leti na zabavi v Londonu, ki jo je priredila njuna skupna prijateljica manekenka Suki Waterhouse. Tedaj sta stkala vez, ki traja še danes.

Kar dokazuje njen zadnji intervju, ki ga povzema The Sun in v katerem je izrazila razumevanje za določitev para, da se odmakne od kraljeve družine in začne novo življenje na drugi strani luže ter hkrati dejala, da to vsekakor niso enostavne stvari.

"Princa Harryja poznam že leta in je res čudovit človek. Vem pa, da odločitev glede selitve na drug konec sveta in zapustiti znano okolje, ni lahka."

Sočutje igralke, ki je po rodu Avstralka, temelji na njeni lastni izkušnji. Sama si je pot do slave tlakovala v avstralski telenoveli Sosedje (Neighbours), se kasneje preselila v Veliko Britanijo, od tam pa s soprogom Tomom Ackerleyjem v Združene države Amerike, natančneje v Los Angeles.

Kot je dejala, se je tudi sama ob selitvi na drug kontinent soočala s težavami. "Težko sem se privadila na življenje v Združenih državah potem, ko sem vzljubila London. Še vedno ga pogrešam, a imela sem svoje razloge za ta korak, tako kot imata svoje razloge Harry in Meghan."

Prav zaradi svoje poti in vsega, kar je na njej okusila, podpira Harryja in njegovo soprogo ter bi bila zelo vesela, če bi se znova srečali: "Če se bosta pogosto zadrževala v Los Angelesu, ju bova s Tomom z veseljem povabila na večerjo."

