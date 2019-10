Pevka Maja Slatinšek o odhodu v tujino: V Sloveniji sem se počutila odrinjeno (video)

Maja Slatinšek je odlična vokalistka, ki je svojo pot na glasbenih odrih začela v Sloveniji, nadaljuje pa jo v Veliki Britaniji, kjer je s skupino Jimmy & Verona posnela nov videospot za pesem A Little Too Late, ki je luč sveta ugledal ravno te dni. Z njo smo se pogovarjali o njeni glasbeni poti, o življenju na Otoku in o tem, kako se je prebiti v ospredje na tamkajšnji sceni.

Slovenska javnost vas je spoznala leta 2004, ko ste prvič nastopili na Emi in se uvrstili v finale, sledilo je več odmevnih nastopov na festivalih, tudi nagrad, potem pa ste se malo umaknili. Je bil kriv študij na Akademiji za glasbo?

Za umik s slovenske glasbene scene v tistem času ni bil kriv študij na Akademiji, pač pa je to bil naraven proces s točke, na kateri sem se počutila malo odrinjeno. To je bilo v času, ko sva se s takratnim producentom Žigom Pirnatom poskusila udeležiti še ene Eme, a najina skladba sploh ni bila prepoznana kot primerna za izbor. Ker sva vedela, da več kot sodi v koncept evrovizijske popevke, sva se odločila, da jo pokaževa nekaterim drugim državam. Odziv je bil zelo dober in med tistimi, ki so nama ponudile mesto na izboru, sva se odločila za sodelovanje z Irsko.

Kaj je to sodelovanje pomenilo za vas osebno?

Z njim se mi je odprl drugačen pogled na svet in predvsem na showbusiness. Ljudje so bili pripravljeni pomagati, podpirali in spodbujali so naju na vsakem koraku, zato mislim, da je to eden največjih razlogov, zakaj sem se odločila pretehtati moje nadaljnje možnosti ter priložnosti.

In pot vas je zanesla v Veliko Britanijo …

Ja, kot rečeno sem tehtala možnosti kaj, kako in kam po študiju v Sloveniji. Vedela sem, da se hočem izobraziti v vokalni tehniki in da si želim nekaj novega, nekje drugje. Tako sem prišla na idejo, da bi poskusila kakšen tri mesečni tečaj v angleško govoreči državi, zato sem se prijavila na avdicijo na Inštitut za moderno glasbo (The Institute Of Contemporary Music Performance) v Londonu, kjer so me zelo lepo sprejeli in mi ponudili triletni študij.

To je bil, glede na to, da tam nisem nameravala ostati tako dolgo, kar šok, a ker se take priložnosti ne sme zamuditi, sem ponudbo sprejela. Že to je bila bomba za mojo družino, na dejstvo da sem si tukaj ustvarila življenje pa mislim, da se še vedno privajajo.

V Veliki Britaniji poučujte petje, tudi sami pa ste še vedno glasbeno aktivni, sodelujete s tamkajšnjimi glasbeniki in pravkar ste posneli nov video spot. Kako se delo glasbenika v Sloveniji razlikuje od dela glasbenika na Otoku?

Sama si delovni teden delim na dva dela: poučevanje in ustvarjanje. Kar nekaj časa je trajalo, da se je moj čas enakomerno porazdelil, delam pa na tem, da lahko ustvarjanju posvetim vse trenutke, ki niso namenjeni učenju, saj to je tisto, kar najraje počnem. Moje izkušnje glede ustvarjanja glasbe tu in tam se lahko primerjajo le z delom izpred kar nekaj let, saj ne vem, kako je trenutno delati kot glasbenik v Sloveniji. Lahko pa potrdim, da je, glede na velikost tukajšnje glasbene industrije, samostojno veliko težje priti v prave kroge in priplavati na površje. A če se malo poetično izrazim: dlje kot plavaš na površje, več se naučiš na poti in težje je potoniti...

Vaša nova pesem je delo skupine Jimmy & Verona. Od kje ime?

Ko sva s partnerjem Ryanom ustvarjala nove ideje, nisva imela jasne vizije projekta, zato sva nove zamisli malo za šalo poimenovala po najinih dveh muckih Jimmy in Verona. Projekt pa je ime dobil zato, ker so tisti, s katerimi sva začela sodelovati in ustvarjati mislili, da sta to najini pravi imeni in so naju spodbudili k temu, da ju kar obdrživa.

V ospredju je nedvomno vaš vokal, izviren pa je tudi video. Od kje ideja za pesem in zgodbo, ki jo spremlja?

Zgodba skladbe opisuje nekoga, ki ima dovolj praznih obljub in se končno odloči za korak naprej. Video pa prav tako predstavlja zgodbo, ki se prične z raztrganim besedilom (katero ponazarja zlomljeno srce) in se skozi skladbo sestavlja nazaj v celoto (kar pomeni da se tudi srce zaceli).

Razmišljate o tem, da bi se vrnili v Slovenijo in tudi tu posneli še kakšno uspešnico?

Trenutno še ne razmišljam o vrnitvi, a močno verjamem v rek nikoli ne reci nikoli, tako da moram že zato pustiti svoje možnosti odprte. Kar se tiče uspešnice pa sem mnenja, da v današnjih časih ni nujno, da se nahajaš v določeni državi, da se hit ustvari in posname. Z današnjo tehnologijo lahko sodeluješ s celim svetom, torej tudi s Slovenijo. Dober primer za to je najino trenutno sodelovanje s slovenskim mastering inženirjem Gregorjem Zemljičem. On je zadnji mojster v verigi, ki se posnetka dotakne, preden je pripravljen za izid. Je pa res, da je izdelke morda malo težje promovirati na daljavo. Zato pa imamo medije, ki poskrbijo, da rezultati dela Slovencev po svetu pridejo tudi v Slovenijo.

Tu pa si poglejte Majin najnoveši video:

