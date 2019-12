Kim Kardashian si je omislila res nenavadna božična drevesa

Nezadržno se bliža božični čas in temu primerno svoje domove krasijo tudi zvezdniki. A tisti, ki so pričakovali, da bo bogato domovanje Kim Kardashian in njenega soproga Kanyeja Westa ob tej priložnosti zadihalo v tradicionalno rdeče-zelenih odtenkih, so bili v zmoti. Kajti Kim in Kanye sta se odločila za nekoliko bolj nekonvencionalen pristop.

V slikah in videjih, ki jih je Kim delila na Instagram Storyju, je milijonom svojim sledilcev pokazala nekaj zelo drugačnega ali, lahko bi rekli tudi, čudnega.

Ob pogledu na njen posnetek bi namreč večina pomislila, da razkazuje police v svoji kopalnici, na katerih ne manjka brisač, vendar ne, to so dekorativni elementi, s katerimi sta se zvezdnika odločila letos počastiti bližajoče se božično-novoletne praznike.

Po naročilu izdelana puhasta drevesa so bila del dekoracije njunega doma že lani, ko sta gostila družinsko božično zabavo potem, ko jima je to častno nalogo zaupala mama zvezdnice Kris Jenner, ki je sicer tradicionalno prirejala praznično druženje za vse člane velike družine. In par so tako očarala, da sta se jima letos namenila dati še vidnejšo vlogo.

"Prejšnja leta so prevladovala običajna božična drevesa," pripoveduje Kim med sprehodom po dolgem hodniku, obdanim s tistim, kar jih je nadomestilo letos. Po njenih besedah so to: "Zanimive, puhaste bele skulpture."

Res je, da se o okusih ne razpravlja, a roko na srce, bolj, kot na novoletne smrečice, spominjajo na zvite, tople, mehke brisače, ki so na voljo v vrhunskih hotelih ali na prtiček, ki vas ob krožniku čaka v elitni restavraciji.

Vendar Kim vztraja pri svojem: "Obožujem jih. So posebna, drugačna, zdi sem mi, kot bi se sprehajala po Whovillu (mestu, ki mu je Grinch ukradel božič op.p.), le da so bela."

Sicer pa nenavadna drevesa niso edina, s katerimi sta Kardashionova počastila praznike. Kljub vsemu sta vendarle ostala tudi pri tradiciji, ter z belimi lučkami in veliko smreko v dnevni sobi pričarala belo pravljico.

