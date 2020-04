Prav posebno praznovanje hčerke Katie Holmes (FOTO)

Katie Holmes hčerke ne izpostavlja žarometom javnosti, kljub temu pa je v soboto ob posebni priložnosti na svojem Instagramu delila dve, njej posvečeni fotografiji. Suri je namreč praznovala 14. rojstni dan. Letošnji rojstbni dan pa je za Suri, tako kot vse ostale rojstnodnevnike v teh tednih, nekoliko drugačno. Zaradi izolacije ga praznujejo le s svojo najožjo družino.

"Vse najboljše, ljubica!!!!!!" je pod posnetkom rojstnodnevnega voščila zapisala igralka in dodala: "Presrečna sem, da sem tvoja mama. Naj bo to leto neverjetno."

Kasneje je pripela še eno fotografijo, na kateri je slavljenka z venčkom v laseh in pod njo zapisala: "Rojstnodnevno vzdušje."

Po ločitvi od Toma Cruisa leta 2012 se Katie trudi hčerki zagotoviti zasebnost ter je z objavami na družabnih omrežjih skopa in previdna. Kajti kot je leta 2017 povedala za časopis Town&Country, želi Suri omogočiti stabilno in nedolžno otroštvo:

"Moj otrok je zame najpomembnejša oseba na svetu in njena vzgoja je trenutno moja ključna zadolžitev. Pomembno je, da sem prisotna v njenem življenju in da ima stabilno okolje, v katerem se lahko razvija. Z veseljem počnem vse, kar počnem, a na svetu ni lepšega, kot gledati otroka, kako odrašča."

"Tako rada jo imam. Moj največji cilj je in je vedno bil spodbujati njeno individualnost, ji zagotoviti, da bo sto odstotno samosvoja, samozavestna in močna. V resnici je postala zelo močna oseba," je Katie za Instyle opisala hčerko ter dodala, da je Suri prerasla punčkasto fazo in je začela preizkušati nove stvari: "Izbere si dejavnost in ne odneha, dokler ni zadovoljna sama s seboj. Je zelo prizadevna in delavna."

