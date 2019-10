Je to nova ljubezen pevke Adele?

Preteklo je pol leta, odkar se je Adele razšla z bivšim soprogom Simonom Koneckijem in očitno je v njenem življenju nastopil čas za novo ljubezen.

Vse glasnejša so namigovanja, da je posebno mesto v njenem srcu zasedel britanski reper Skepta.

Po poročanju tabloida Radar Online sta s pevcem, katerega pravo ime je Joseph Junior Adenuga Jr. v tesnih stikih vse od tedaj, se je končal njen zakon, z več Grammyji nagrajena pevka se je celo udeležila praznovanja njegovega 37. rojstnega dne, ki ga je obeležil prejšnji mesec.

View this post on Instagram A post shared by Skepta (@skeptagram) on Apr 14, 2019 at 6:58am PDT

"Podpirala sta v obdobju, ko sta se oba soočala s koncem intimnih zvez. V tem času sta se tesno povezala," je za The Sun povedal vir blizu obema in dodal, da prijateljstvo med Adele in Skepto, ki oba prihajata iz Tottenhama, lahko vsak čas preraste v romanco: "Skupaj preživljata vse več in več časa. Njuni prijatelji upajo in napovedujejo, da bosta nekoč čudovit par."

Sicer je raper že leta 2016 v intervjuju za ES Magazine spregovoril o odnosu s pevko: "Z Adele sva v stalnem stiku. Veliko si piševa in brez zadržkov mi pripoveduje, kaj se dogaja v njenem življenju." Da ima v pevkinem srcu posebno mesto dokazuje tudi njena objava na Instagramu, kjer je pred meseci njegov posnetek opremila z napisom Tottenham Boy in rdečimi srčki.

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele) on May 15, 2016 at 10:15am PDT

"Tedaj me je spodbudila. Bil je moj najslabši dan, bil sem potrt, razmišljal celo o tem, da bi prenehal z glasbo, njena objava pa mi je dala nov zanos," je kasneje za Times UK komentiral Tottenhamčan, ki so mu v preteklosti pripisovali intimno zvezo s super modelom Naomi, ki pa uradno nikoli ni bila potrjena.

View this post on Instagram A post shared by Skepta (@skeptagram) on Mar 1, 2018 at 7:50pm PST

Adele ima iz zakona s Simonom šestletnega sina Angela, tudi Skepta je lanskega novembra postal očka hčerki, vendar nikoli ni bil poročen, obema pa je skupno to, da svoje zasebno življenje skrivata pred mediji, saj na prvo mesto postavljata dobrobit otrok.

Tiskovni predstavnik Adele vprašanja, ali sta s Skeptom par, ni želel komentirati, prav tako se je glede tega v molk zavil zastopnik pevca, ko ga je o morebitni zvezi z Adele povprašal novinar časopisa The Sun.

