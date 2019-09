FOTO: To je čudovito dekle Jana Kozamernika

Jan Kozamernik in ostali fantje slovenske reprezentance, ki so včeraj zmagali proti Poljakom in Slovenijo popeljali v finale Eurovolleyja, so bili sinoči deležni mnogih čestitk, objemov in poljubov. Najbolj strastnega in ljubkega je očarljiva Urška Sajovic podelila svojemu izbrancu Janu Kozamerniku.

V galeriji poglejte, kako prikupna sta zaljubljenca.