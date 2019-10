Čustven zapis princa Harryja: Izgubil sem mamo in sedaj opazujem, kako moja soproga postaja žrtev iste uničujoče sile

Po poročanju britanskih medijev in po navedbah časopisa Hello sta vojvoda in vojvodinja Susekška na britansko vrhovno sodišče vložila tožbo proti časopisu Mail on Sunday zaradi objave zasebnega pisma Meghan Markle.

Kajti, kot je včeraj na uradni spletni strani para v dolgi izjavi zapisal Harry, je njegova soproga postala žrtev britanskih tabloidov, kar je za družino zelo boleče:

"Kot par verjameva v svobodo medijev in v objektivno ter verodostojno poročanje. Zavedava se, da je to osnovni temelj demokracije in glede na trenutno dogajanje v svetu, nismo objektivnih ter odgovornih medijev nikoli potrebovali bolj.

Na žalost pa je moja soproga postala žrtev britanskega rumenega tiska, ki posameznike napada ne oziraje se na posledice. Neusmiljena kampanja se je v zadnjih letih, med nosečnostjo in po rojstvu najinega sina še okrepila," je zapisal Harry in nadaljeval:

"Obstaja človeški davek, ki ga terja neusmiljena propaganda, zlasti, kadar gre za zlonamerne in neresnične navedbe. In čeprav kaževa pogumen obraz, z besedami ne morem opisati, kako boleče je vse skupaj postalo. Med drugim tudi zato, ker neresnice v digitalni dobi hitro postanejo globalne novice in tisto, kar je danes na naslovnici, jutri ni več zgolj odpadni papir. Nemogoče je slediti in korigirati vse zlonamerne navedbe, ki se v nekaterih medijih pojavljajo dnevno, včasih celo iz ure v uro.

Zato sva se odločila za pravni ukrep. Za tožbo, ki sva jo pripravljala mesece. Pozitivno poročanje istega medija preteklih nekaj tednov nakazuje na dvojna merila in ne izničuje dejstva, da je moja soproga zadnjih devet mesecev pod stalnim drobnogledom, da se o njej širijo laži že samo zato, ker se je med porodniškim dopustom umaknila iz javnosti. Ona je ista ženska, kot je bila na najin poročni dan in kot je na najini turneji po Afriki."

Harry ravnanje nekaterih britanskih medijev opisuje kot nadlegovanje, ki ni dopustno pod nobenim pogojem. In opozarja na ponavljajočo se zgodovino, pri čemer ima v mislih medijsko izpostavljenost njegove pokojne mame, princese Diane:

"Morda se bo komu najina gesta zdela neupravičena, a verjameva, da je prava. Kajti globoko v meni je strah, da se zgodovina ponavlja. Izgubil sem mamo in sedaj opazujem, kako moja soproga postaja žrtev iste uničujoče sile."

V zaključku se princ zahvaljuje vsej javni podpori, ki sta jo s soprogo deležna:

"Hvala vam za vso podporo. Zelo jo ceniva in čeprav morda ni videti, jo tudi potrebujeva."

Meghan bo v pravnem postopku zastopala odvetniška pisarna Schillings, kjer so potrdili, da je vojvodinja zaradi objave zasebnega pisma odtujenemu očetu Thomasu Marklu vložila tožbo na vrhovno sodišče.

Nanjo se je odzval tudi tiskovni predstavnik omenjenega medija, ki je v izjavi za javnost dejal, da Mail on Sunday stoji za zgodbo in se je pripravljen za vsako ceno zagovarjati, ob enem kategorično zanika navedbe, da je bilo pismo pred objavo spremenjeno ali kakorkoli popravljeno.

