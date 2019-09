Slovenka in Maročan, ki sta se našla v Parizu, poročila v Sloveniji in živita v Münchnu #intervju

Katja in Réda sta zadnjih deset let živela v Franciji, danes je njun dom v Nemčiji, poleg Slovenije in Maroka, kjer pogosto dopustujeta, pa sta obiskala že vsaj 50 drugih držav. Stojita tudi za projektom in planerjem Time To Trawell, s katerim spodbujata okolju prijaznejše oddihe.

Kdo sta in kako se je začela vajina skupna zgodba?

Sva Katja in Réda, Slovenka in Maročan, poslovna partnerja in mladoporočenca. Spoznala sva se v Parizu, kjer sva oba živela vrsto let, preden sva se pred kratkim preselila v München. Katja je bila že od malih nog navdušena nad Marokom. Kot najstnica je gledala brazilsko serijo Klon, ki se je dogajala v Braziliji in v Maroku. Tu se je začela njena ljubezen do Maroka.

Kako to, da sta živela v Franciji, kaj vaju je tja odneslo?

Oba sva šla v Francijo v študentskih letih, sprva v manjši francoski mesti Dijon in Châlons-en-Champagne, hitro za tem pa v Pariz. Nisva si mislila, da bova v Franciji ostala kar 10 let. Pariz ponuja ogromno možnosti za kariero pa tudi za osebno rast in je sploh v mladih letih odlično mesto.

Kako je München postal vajin nov dom? S čim se tam ukvarjata?

Oba Pariz obožujeva – je eno izmed najlepših mest, kar sva jih kdaj videla. Po več letih življenja v mestu luči pa se prebivalci Pariza vse bolj in bolj začnemo zavedati stvari, ki so turistom nevidne. Kakovost življenja v Parizu, na primer, je precej nizka. Stavbe so resda čudovite, ampak hkrati zelo stare in posledično slabo izolirane. Zelenih površin je kar nekaj, a jih še vedno ni prav veliko. Tako sva tudi midva na neki točki začela razmišljati o selitvi v mesto, kjer bo kakovost življenja boljša. München združuje glavne stvari, ki sva jih iskala: mednarodno okolje, veliko narave, bližino gora in jezer, odlično izhodiščno točko za potovanja … Katja dela kot vodja marketinga na področju medijev, Réda pa je projektni vodja v avtomobilski industriji.

Januarja sta lansirala projekt, ki spodbuja boljša in kakovostnejša potovanja – Time to Trawell (= travel well). Povejte nam več o tem.

Ideja za ustanovitev Time to Trawell se je pojavila, ko sva, izkušena popotnika, zaradi površnega načrtovanja delala brezvezne napake in se znašla v situacijah, ki bi se jim z malo boljšim načrtovanjem enostavno izognila. Hkrati sva vedno bolj razmišljala, kako bi način najinih potovanj lahko še izboljšala. Iskala sva popotniški planer, ki bi združeval nasvete izkušenih popotnikov, predloge za planiranje potovanj in prostor za dnevne zapise. Ker takega planerja na trgu nisva našla, sva se odločila, da ga ustvariva sama in ga poimenovala The Ultimate Travel Planner.

Sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu najdete veliko nasvetov in trikov, kako bolj zavestno pristopiti k načrtovanju. Pomaga, da postavite prava pričakovanja za svoja potovanja, načrtujete samo najpomembnejše dele potovanja in potujete z namenom. Katja ne mara načrtovanja potovanj in jo v ostalih potovalnih planerjih moti obilica stvari, ki jih na koncu nikoli ne izpolnimo. To je bilo vodilo za preprosto in zabavno strukturo drugega dela najinega planerja, ki naredi načrtovanje potovanja bolj prijetno, tako, da nikoli ne boste preskočili pomembnega dela planiranja ali česa pozabili. Poleg tega bodo vse potovalne dogodivščine dokumentirane in vedno se boste lahko učili iz preteklih izkušenj, preden se odpravite na novo pot. Midva v svoj planer vedno prilepiva tudi par fotografij s poti in je res lep spomin na najine dogodivščine, tudi tiste majhne, ki bi jih sicer verjetno s časom pozabila. V planerju je veliko popotniških citatov, ki dajo še dodatno motivacijo za potovanje, vključila pa sva tudi poglavje o tem, kaj narediti, ko gre na potovanju kaj narobe - par pomembnih nasvetov, o katerih se pred potovanjem zelo malo govori.

Vsako leto potujemo več in dlje, kar se kaže tudi na okolju. Turizem je namreč eden velikih onasneževalcev, na kar opozarjate tudi sami. Kaj lahko že danes naredimo za boljši jutri, ne da bi se popolnoma odrekli potovanjem?

Res je. Čeprav se tega še kar ne zavedamo dovolj, prek potovanj hitro nehote precej negativno vplivamo na okolje. Prvi res enostaven korak, ki ga lahko naredimo takoj, je, da zamenjamo letalo z vlakom, sploh ko potujemo v Evropi. Letalo se sliši res super in fancy, a nam sploh na krajših razdaljah potovanja pravzaprav sploh ne olajša dosti. Velikokrat mislimo, da potovanja po naši državi ali sosednjih državah sploh ne moremo dojemati kot potovanje. Škoda. Ni potrebno iti daleč, da potujemo.

Izogibanje plastiki je naslednji enostaven korak. Še posebej države v razvoju in manjši otoki pogosto nimajo zelo razvite infrastrukture za ločevanje in recikliranje odpadkov. Plastični hotelski šampončki, ki jih imamo turisti tako zelo radi, pogosto pristanejo v morju. Enako velja za v plastiko zavito sadje, plastične slamice, steklenice in podobno. Še en nasvet za ljubitelje hotelov - iste brisače lahko uporabimo večkrat, namesto da jih menjamo vsak dan po kratki uporabi. Bodimo razumni.

Je to tudi razlog, da sta proizvodnjo planerjev obdržala v Sloveniji?

Odkrito rečeno bi lahko najine planerje natisnila na primer na Kitajskem, kjer bi bili proizvodni stroški precej nižji, vendar pa bi bil vpliv na okolje precej slab, tako z vidika potovanj in pošiljanja v Evropo kot pogojev dela v tamkajšnjih podjetjih. Ker spodbujava kvalitetno potovanje, sva želela, da to odražajo tudi najini The Ultimate Travel Plannerji. Platnica, na primer, je natisnjena na čudovit nelakiran papir, res prijeten na otip, v kar sva vložila kar nekaj časa in truda z najinim tiskarjem. Ne glede na to, da je bilo logistično malo bolj zapleteno voditi proizvodnjo iz Münchna, sva želela podpreti slovenske proizvajalce ter hkrati slediti visokim slovenskim merilom. Operativno imava trenutno tri lokalne “hub-e”, kjer operirava s planerji - v Sloveniji, Nemčiji in Maroku. Tako lahko zagotoviva hitrejše in okolju prijaznejše dostave do butikov, kjer se najini planerji prodajajo, ter do najinih kupcev, ki ga naročijo neposredno prek naju.

Raziskave so pokazale, da se mlajše generacije pogosto zanašajo izključno na Instagram, ko izbirajo destinacije za potovanja.

Se vam zdi, da se je način potovanj s porastom družbenih omrežij in digitalne fotografije ter tehnologije spremenil? Kako?

Absolutno. Raziskave so pokazale, da se mlajše generacije pogosto zanašajo izključno na Instagram, ko izbirajo destinacije za potovanja. Pozabljajo, da ljudje fotografije za Instagram pogosto urejajo, prirejajo ter vzemajo iz konteksta. Na fotografiji bomo na primer videli čudovit razgled in milino narave, česar pa fotografija ne kaže, je vrsta turistov, ki vsi čakajo na to čudovito fotko, da se bodo z njo potem lahko postavljali na družbenih omrežjih. Popotniški influencerji, na primer, se na visoko obiskane lokacije pogosto odpravijo v izjemno zgodnjih jutranjih urah, preden se jim pridružijo vsi turisti, a če se mi tja ne odpravimo pred sončnim vzhodom, lahko sami doživimo popolnoma drugačno, veliko manj sanjsko situacijo. Veliko ljudi, ki se na naju obrnejo po nasvet, je razočaranih nad potovanji, ker so svoja pričakovanja temeljili na idealiziranih fotografijah namesto na malo bolj globoki raziskavi.

Še nikoli v zgodovini ni bilo lažje potovati kot danes. Tehnologija nam danes omogoča enostavno rezerviranje prevoza in nastanitve, neposreden prevod menijev v naš jezik, po informacije nam ni več treba v knjižnico.

Naslednji pojav, povezan s fotografijo in družbenimi omrežji, je ta, da je veliko ljudi dandanes tako obremenjenih s fotografiranjem in dokumentiranjem potovanj, da v potovanju na koncu sploh ne uživajo. Najina blogerska prijatelja sta nama pred kratim zaupala, da jima Dunaj res ni bil všeč, ker se ulic in stavb ni dalo lepo fotografirati zaradi električnih žic tramvaja, ki so “zakrivali” vsak pogled. Lahko si predstavljate najino nestrinjanje. Tudi midva se morava včasih zavestno ustaviti in odložiti telefone, priznava. To je pomemben del najine ideje “ Time to Trawell” - sporočilo vsem popotnikom, da moramo k potovanjem pristopiti bolj zavestno, tako glede cilja in načina potovanja kot našega vpliva na kraje in lokalne kulture, ki jih obiščemo.

Glede porasta tehnologije … Še nikoli v zgodovini ni bilo lažje potovati kot danes. Tehnologija nam danes omogoča enostavno rezerviranje prevoza in nastanitve, neposreden prevod menijev v naš jezik, po informacije nam ni več treba v knjižnico. Veliko ljudi zaradi vsega tega misli, da znajo dobro potovati. Pogosto pa spoznajo, da se na potovanje v resnici sploh niso dobro pripravili. Od izbire destinacije in obdobja potovanja do budgeta in pozabljene sončne kreme. In na to vse opozarjava tudi v planerju.

Prepotovala sta že 50 držav, katere so se vama najbolj usidrale v srce?

Slovenija in Maroko. Morda se sliši klišejsko, ampak res navdušeno odkrivava državi drug od drugega. Prek skupnega potovanja sva odkrila kar nekaj krajev v najinih državah, kjer še nikoli nisva bila. Sicer pa – vsako potovanje se nama na svoj način usidra v srce. Morda lahko izpostaviva še Japonsko in Mehiko, kamor se definitivno želiva vrniti.

Na kakšen način načrtujeta naslednje potovanje?

Ponavadi se začne z izbiro destinacije. Postaviva si 4 pomembna vprašanja:

Kaj je cilj najinega potovanja? Počitnice, aktivno potovanje, obisk družine ali prijateljev…?

Nama čas dopušča iti na želeno lokacijo?

Je izbrano časovno obdobje primerno za želeno lokacijo?

Nama najin budget dopušča izkušnjo, ki si jo želiva?

Lani, na primer, sva šla v Dominikansko Republiko za 8 dni. Večinoma bi ljudje to odsvetovali, ker je sama pot dolga in bi priporočali vsaj 2 tedna. Najin cilj so bile sproščujoče počitnice na plaži konec januarja, bila pa sva omejena s časom. Dobro sva pretehtala vsa 4 zgornja vprašanja in prišla do zaključka, da bo 8 dni ustrezalo najinim željam. Najino potovanje je bilo več kot odlično, domov sva se vrnila spočita in zagorela ter napolnjena z energijo sonca in morja. Če je namen potovanja jasen, je tudi načrtovanje in izvedba precej lažja. Kar pa se tiče konkretnega planiranja, Réda ponavadi prevzame načrtovanje logistike, Katja pa iskanje namestitve in skrivnih kotičkov, kamor ne zaidejo vsi turisti.

Vedno se trudiva biti bolj na strani domačinov kot turistov, kar najina potovanja zaznamuje na veliko bolj pristen način.

Katere so – poleg fizičnega planerja – mobilne aplikacije, ki vama najbolj olajšajo potovanja?

Google Maps in Skyscanner. Skyscanner je top za iskanje letov, Google Maps pa je pravzaprav edina aplikacija, ki jo vedno in povsod uporabljava, pred in med potovanjem. Ostalih aplikacij ne uporabljava. V preteklosti sva uporabljala Trip Advisor in Booking, ampak sva hitro ugotovila, da imamo ljudje zelo različne standarde ocenjevanja hotelov, restavracij itd, kar je lahko zelo zavajujoče. Kar midva zelo rada delava in kar priporočava tudi drugim, je to, da se na potovanju pogovarjamo z domačini. Midva jih vedno vprašava, kam grejo oni jest, katera plaža je najbolj skrita in če je res vredno obiskati tisto must-see turistično točko. Vedno se trudiva biti bolj na strani domačinov kot turistov, kar najina potovanja zaznamuje na veliko bolj pristen način.

Réda je sicer Maročan. Kako dobro sta raziskala Maroko? Česa tam ne smemo zamuditi?

Maroko sva in še vedno raziskujeva, obiščeva ga večkrat letno. Katja je bila presenečena, ko se je na prvem potovanju v Maroku zavedla velikosti države. Maroko je ogromen in razdalje med mesti so temu primerne. Podobnost s Slovenijo se najde v bogati raznolikosti države - od Sredozemskega morja in Atlantskega oceana do gorovja Atlas in puščave, od vročega sonca do snega. Vsekakor je edinstvena izkušnja spati v Sahari pod nebom polnim zvezd. To priporočava vsem, ki potujejo v Maroko. Marakeš ponavadi svetujeva za prvo potovanje v Maroko, saj je najbolj primerno mesto za zahodnjaške turiste. Še bolj pristna pa je Essaouira, čudovito ribiško mestece, ali Chefchaouen, modro mesto na severu države. Fez očara z največjo medino, starim mestnim jedrom, na svetu, kjer se lahko izgubimo v labirintu uličic in srkamo metin čaj na notranjih dvoriščih čudovitih riadov.

Vsekakor je edinstvena izkušnja spati v Sahari pod nebom polnim zvezd. To priporočava vsem, ki potujejo v Maroko.

Katere slovenske navade so najbolj smešne in bizarne Rédi in katere maroške Katji? Pa najljubše?

Réda je bil od samega začetka presenečen nad točnostjo Slovencev in v tem smislu večjo podobnost z Nemčijo kot Balkanom. Še vedno ga nasmeji slovensko dojemanje razdalij - mesto, oddaljeno 1 uro vožnje stran, se Slovencem pogosto zdi precej daleč, medtem ko je v Maroku ista razdalja “čisto blizu”. Zabavna mu je tudi šranga pred poroko. Ko sva se poročila v Sloveniji, je ves čas oprezal za svati, če bi ga presenetili s preizkušnjami.

Katjo je sprva zelo presenetilo pozdravljanje Maročanov. Zraven pozdrava bodo vedno vprašali, kako so starši, stari starši, sestre in bratje, tete in strici … Pozdrav včasih lahko traja tudi več minut. Sprva bizarno ji je bilo mešanje sladke in slane hrane, kot na primer pastilla, neke vrste mesna pita z dodatkom sladkorja in medu, vendar se je v to zanimivo mešanico okusov hitro zaljubila.

Réda je bil od samega začetka presenečen nad točnostjo Slovencev in v tem smislu večjo podobnost z Nemčijo kot Balkanom. Še vedno ga nasmeji slovensko dojemanje razdalij - mesto, oddaljeno 1 uro vožnje stran, se Slovencem pogosto zdi precej daleč, medtem ko je v Maroku ista razdalja “čisto blizu”.

Pa Slovenija? Bo kdaj to spet vaš, oziroma vajin dom?

Nikoli ne rečeva nikoli. Kakovost življenja v Sloveniji naju vedno znova navdušuje in enostavno bi si predstavljala življenje tam. Rédova slovenščina se izboljšuje, a mu zaenkrat še ne bi omogočala enostavnega življenja v Sloveniji. Za turistične namene je Slovenija super, kar pa se tiče administracije in vsakodnevnih opravkov, je slovenščina še vedno bolj kot ne edini jezik. Podobno bi lahko rekla tudi za Maroko. Trenutno nama bolj mednarodno okolje Münchna zelo pristaja, čas pa bo pokazal naslednji korak.

Kaj so vama dala potovanja, česar se doma ne bi naučila tako hitro ali sploh?

Potovanja so nama dala predvsem širino in odprtost uma. Ljudje hitro presojamo, primerjamo ter pristopamo do drugačnosti z našega vidika ali celo z vidika medijev, namesto da bi prisluhnili drugemu načinu življenja in se ga potrudili razumeti ter morda tudi kaj naučiti.

Kakovost življenja v Sloveniji naju vedno znova navdušuje in enostavno bi si predstavljala življenje tam.

Prek potovanj sva začela še bolj ceniti najini kulturi in državi. Veliko stvari pogosto vzamemo za samoumevne. Pitno vodo, dobre ceste, varnost, svobodo izražanja, odprtost meja… Ko potuješ, odkriješ, da to ni dano vsem in da smo lahko res srečni, da živimo v razvitih državah z dobro kvaliteto življenja, urejenim zdravstvenim sistemom, možnostjo izobraževanja in še več.

Če smo samo doma, v naši coni udobja, veliko stvari delamo iz navade, ne da bi se res zamislili, zakaj in kako. Ko potuješ, pa si večkrat prisiljen iti ven iz svoje cone udobja. Ko pride do sporazumevanja, iskanja poti, stila življenja, hrane … Ko potujemo smo pogosto bolj odprti za novosti ter k njim pristopamo bolj zavestno kot doma. Tu se zgodi učenje in širjenje obzorij.

Katji in Rédu ter njunim dogodivščinam lahko sledite na Time To Trawell spletni strani in na Instagramu.

