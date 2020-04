Leta, ko smo najpametnejši in starost, v kateri smo najprivlačnejši

Katero je najbolj plodno, najboljše in najbolj uspešno obdobje življenja? Odgovor na vprašanje ponuja znanost. Ta sicer navaja, da je veliko odvisno od posameznikovih prioritet ter želja, a ne glede na te obstajajo določene smernice, ki namigujejo, kdaj se je najbolje z nečim ukvarjati, kdaj je večina najbolj zadovoljna s svojim življenjem in kdaj je v očeh drugih najprivlačnejša. Zanimive izsledke je zbral portal IFL Science.

Tujega jezika se najlažje naučimo med sedmim in osmim letom

Čeprav psihologi in lingvisti glede tega, kdaj je najbolje in najlažje osvajati tuje jezike, še niso našli skupne besede je znanstveno dokazano, da je učenje najučinkovitejše prav v omenjeni starosti. Kajti: možgani se tedaj najlažje osredotočijo na osvajanje novih informaciji, hkrati se nova znanja, tik preden nastopi puberteta, najlažje usidrajo v spomin.

Kognitivne sposobnosti so na višku tedaj, ko smo stari 18 let

En najboljših načinov za proučevanje kognitivnih sposobnosti možganov so posebni, temu namenjeni testi, na katerih najboljše rezultate dosegajo mladi pri starosti 18 let.

Ženske so za moške neprivlačnejše pri 22-ih, moški za ženske v kasnejših dvajsetih

Po podatkih obširne študije, katere rezultati so objavljeni v knjigi Datacylsm, so ženske za moške najprivlačnejše tedaj, ko dopolnijo 22 let. Na drugi strani so moški za ženske najatraktivnejši malo kasneje, natančneje tedaj, ko dopolnijo 29 let. Privlačnost v obeh kategorijah temelji zgolj na fizičnih lastnostih.

Zadovoljstvo z življenjem je na vrhuncu pri 23-ih letih

Glede na rezultate nemške raziskave, v kateri je sodelovalo 23 tisoč posameznikov, je večina s svojim življenjem najbolj zadovoljna, ko dopolni 23 let. Tedaj namreč posamezniki občutijo dovolj svobode, varnosti, optimizma in verjamejo v neomejene možnosti, ki jih ponuja življenje.

Pri 25-ih je na višku telesna moč

Naše mišice so najmočnejše v starosti 25 let. Res je, da je vse odvisno od tega, kako nekdo skrbi zanje, a to je obdobje, ko imajo nedvomno največji potencial.

Človek najbolje teče pri 28-ih

Glede na analizo rezultatov 50. maratonov, izvedenih v različnih delih sveta, je bilo največ zmagovalcev starih 28 let.

Kostna masa je na vrhuncu pri približno 30-ih

Kosti so najmočnejše pri tridesetih, da pa bi takšne tudi ostale, je treba poskrbeti s pravilno prehrano, ki zagotavlja dovolj kalcija in vitamina D.

33-a so leta za šah

Znanstveniki, ki so želeli odkriti, kdaj so fizične in intelektualne sposobnosti na vrhuncu, so več let spremljali kariere 96. šahovskih velemojstrov ter ugotovili, da je večina najboljše rezultate dosegala pri starosti 33 let.

Nobelovci do največjih odkritjih pridejo v štiridesetih

Kot je dokazala raziskava ameriškega nacionalnega urada za ekonomske študije, je povprečen dobitnik Nobelove nagrade star 40 let.

Ženske največ zaslužijo pri 39-ih, moški pri 48-ih

Plačilo, ki ga nekdo prejme za svoje delo, je odvisno od več dejavnikov, a na splošno gledano, ženske največ zaslužijo pri 39-ih, moški pri 49-ih letih starosti.

Čustva drugih najbolje razumemo pri 50-ih

V raziskavi na to tematiko je sodelovalo 10 tisoč posameznikov v srednjih letih. Tisti, v poznih 40-ih in zgodnjih 50-ih pa so najbolje prepoznavali in tudi razumeli čustva drugih. Veliko vlogo pri tem nedvomno igrajo njihove življenjske izkušnje.

Aritmetične sposobnosti na višku v 50-ih

Več raziskav je pokazalo, da ljudem iz te starostne skupine računanje na pamet povzroča najmanj težav in zato blestijo v uporabni ter praktični matematiki.

Pri 69-ih je znova na vrhuncu zadovoljstvo

Prvi vrhunec zadovoljstvo v življenju doseže pri 23-ih. In naslednjega pri približno 69-ih. Več kot 55 odstotkov sodelujočih v raziskavi na to temo je povedalo, da si nikoli niso predstavljali, da bodo kdaj tako zadovoljni s svojim življenjem, kot so v omenjeni starosti.

S staranjem res postajamo modrejši

Očitno je življenje najboljša šola. Skupina psihologov je posameznikom zastavljala številna življenjska vprašanja in na podlagi odgovorov ocenjevala sposobnost sprejemanja drugačnega mnenja, pripravljenost širjenja obzorji, sposobnost predvidevanja, splošno znanje ter podobno.

Najbolje so se odrezali posamezniki, stari od 60 do 90 let.

