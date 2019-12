Adventni sejmi: Po najlepše praznično doživetje v Salzburg

Od tretjega novembrskega tedna pa vse do božiča se eno najbolj romantičnih avstrijskih baročnih mest iz 12. stoletja, ki je sicer pod Unescovo dediščino, spremeni v eno samo praznično sejmišče. To skoraj dvakrat manjše mesto od Ljubljane namreč ne slovi samo po Mozartu, njegovih kroglicah in svetovno znanem poletnem glasbenem festivalu, ampak tudi po najlepših božičnih sejmih.

Hkrati se odpre vseh šest večjih tržnic, ulice, trgovine in mostovi mesta pa so okrašeni z lučkami, smrečicami in okraski, kar je zadostni razlog, da se bo v Salzburg letos po predvidevanjih organizatorjev v decembru zgrnilo kar milijon turistov.



Najprimernejši za družine zaradi domačnega vzdušja je sejem pred palačo Hellbrunn na južnem obrobju mesta, v bližini živalskega vrta. Nekdanja rezidenca salzburških škofov iz 17. stoletja, ki jo obdajajo vrtovi in trenutno sicer suhe fontane, je čudovita kulisa za praznični sejem, obisk katerega je čez teden zastonj, ob vikendih pa stane pet evrov, v kar je že všteta skodelica kuhanega vina.

Poleg ogledovanja približno 60 stojnic z zanimivimi tradicionalnimi izdelki, od nakita, pletenin, različnih božičnih okraskov do prigrizkov, se lahko odpravimo še v deželo parkeljnov, kosmatih Miklavževih spremljevalcev, ki imajo v Avstriji večji pomen kot pri nas ter na pohodih do miklavževega strašijo poredne otroke.

300 rdečih kroglic

Na drugi strani se pravljica nadaljuje v otroškem božičnem svetu, kjer lahko najmlajši jahajo ponije, spoznajo in božajo domače živali, od prašičev, perutnine, zajcev, lam do koz in ovac, na božični pošti oddajo pismo Božičku, se vozijo z vlakcem, pečejo piškote ter si nad odprtim ognjiščem sami pečejo klobase in penice.

V Hellbrunnu so sicer vse smrečice okrašene z rdečimi kroglami, na posebej visoko drevo so jih obesili kar tristo. V parku pa stoji še velikanski, kar osem metrov visoki angel, ki je zvečer osvetljen. Čez vikend imajo živo glasbo, pročelje dvorca, ki je v zimskem času zaprt, pa so uporabili za velik adventni koledar, na katerem vsak dan odprejo polknice enega okna.

Sejem v Hellbrunnu bo letos odprt do 24. decembra, na njem pa pričakujejo okoli 30.000 obiskovalcev.



Vse, kar povezujemo z božičem

Najbolj znan salzburški sejem je Christkindlmarkt na osrednjem trgu Residenzplatz, ki slovi kot eden najlepših in najstarejših v Evropi. Razvil se je iz Miklavževega sejma, njegovi začetki segajo v 15. stoletje, v današnji podobi pa ga poznamo od 70. let prejšnjega stoletja.

Na lesenih stojnicah, ki so bile nekoč založene pretežno s hrano, lahko danes najdemo vse, kar spada k praznikom in božiču – od kadila, božičnih venčkov, medenjakov, tradicionalnega avstrijskega sadnega kruha, soli – zmešane v različne začimbne mešanice ali odišavljene kozmetične pripravke, pletenin, medenega vina, likerjev in žganjic, različnih okraskov in figuric za jaslice …

Tradicionalno na istem mestu trga stoji stoletna božična smreka, ki jo vsako leto okrasijo otroci druge šole – letos pod njo vozi tudi vlakec.

Božično vzdušje pa se nadaljuje na sosednjem Domplatzu pred katedralo, kjer ob določenih dnevih cerkveni zborček poje božične pesmi. Sejem se zapre 26. decembra.





Drugi sejmi, na primer pred palačo Mirabell, Sternadvent z zimsko tržnico, na trdnjavi znotraj obzidja ter na dvorišču ene najstarejših restavracij ob cerkvi sv. Petra, so raztreseni po mestu, čarobno okrašeni pa so tudi slikoviti podhodi in ulice.

Božični muzej

Ne bo vam žal, če si boste vzeli čas za ogled nostalgičnih prazničnih predmetov v muzeju na Mozartovem trgu, ki pa predstavljajo le del zasebne zbirke Ursule Kloiber, ki zajema obdobje med letoma 1840 in 1940 v južni Nemčiji in Avstriji. Razstavljeni so stari adventni koledarji, jaslice, okraski za jelko iz različnih materialov … Te so začeli množično izdelovati na Dunaju leta 1840, premožnejše družine so jih lahko naročile iz kataloga.

Tudi začetki postavljanja božičnega drevesca prihajajo iz nemško govorečih dežel in višjih slojev, saj se je navada razširila iz dunajskih salonov okoli leta 1814. V muzeju, ki je ob božičnem času odprt vsak dan, pa si lahko ogledate tudi maske parkeljnov, božične igračke in praznično opremljeno sobo iz 19. stoletja.

Velja pa opomniti še na to, da je v vasici Oberndorf, manj kot sto kilometrov od Salzburga, v kapeli sv. Nikolaja, 24. decembra 1818 prvič zazvenela ena najbolj znanih božičnih pesmi Sveta noč, ki je na seznamu Unescove nesnovne kulturne dediščine. Avtor besedila je bil mladi duhovnik Joseph Mohr, za melodijo pa je poskrbel avstrijski učitelj Franz Xaver Gruber.

Top 5 ali česa ne smete spustiti v Salzburgu

- V kavarni Fürst poskusite originalne mozartove kroglice, ki jih po istem receptu iz izbranih sestavin danes izdeluje izumiteljev pravnuk.



- Na Christkindlmarktu ali tržnici na Univerzitetnem trgu si izberite božični venček ali šopek iz smrečja, okrašen z božično dekoracijo. Prvega dobite že za okoli 20, slednjega pa za 13 evrov.



- Poskusite sadni kruh (od 7 evrov dalje), različne sladke preste velikanke (10 evrov za tri) ali medenjake s čokolado in kandiranim sadjem na stojnici Sternadventa ali pri Pirkerju na Univerzitetnem trgu.



- Z vzpenjačo ali peš se povzpnite na trdnjavo, s katere se odpira čudovit razgled na z lučkami osvetljeno mesto, na manjši božični tržnici pa uživajte v živi glasbi.



- Poskusite tradicionalne avstrijske jedi – pravi dunajski zrezek, solnograške žličnike in jabolčni zavitek, npr. v restavraciji Goldener Hirsch ali pivnici Sternbräu.



- Nazdravite s skodelico kuhanega vina, ki je močnejše, okusnejše in manj vodeno kot naše.

Še več utrinkov iz našega potepanja po prazničnem Salzburgu vas čaka v galeriji.