Zakaj sta moški in ženska težko samo prijatelja

Večna je debata o tem, ali sta moški in ženska resnično lahko zgolj prijatelja. Medtem, ko nekateri menijo, da platonski odnos med dvema pripadnikoma nasprotnih spolov ni mogoč, drugi v tem ne vidijo težav.

A čeprav v drugo skupino sodite tudi sami in imate dobrega prijatelja morate priznati, da ta odnos prinaša pasti. Katere, izpostavlja Your Tango.

Drugi mislijo, da sta par

Zato ste zaradi druženja z njim velikokrat oropani možnosti, da bi k vam pristopil nekdo, ki bi lahko nekoč postal vaš fant. Čeprav zadeve razjasnite, je vedno prisoten dvom, ali morda nista, ker vedno tičita skupaj, se zabavata in klepetata, nekaj več.

Sicer pa morate priznati, da je le malo moških, ki bi bili pripravljeni tekmovati z nekom, ki je vaš prijatelj. Skratka, zadeve se lahko močno zapletejo.

Vaš fant ga verjetno sovraži

Imate fanta in imate najboljšega prijatelja. V dveh osebah. Dejstvo je, da vaš fant vašega prijatelja verjetno sovraži. Najbrž od trenutka, ko je izvedel zanj. Oba hočeta biti v vašem življenju številka ena in to med njima pripelje do tekmovalnosti, ljubosumja ter zamer.

Hkrati vaš dragi v njem kaj lahko vidi grožnjo zvezi. Verjemite, le težko gleda, kako se s prijateljem hihitata, šalita ali kako mu zaupate tisto, kar naj bi samo srčnemu izbrancu.

Obstaja velika verjetnost, da bo med vzniknila privlačnost

Sprva sta morda res zgolj prijatelja, a več časa, kot preživita skupaj, več spominov, kot delita, bolj kot sta drug ob drugem sproščena, večja verjetnost je, da se bodo pojavila romantična čustva.

Prehod iz platonskega odnosa v romantičnega ni vedno lahek ter na koncu kaj lahko uniči prijateljstvo. Zlasti, če čustva niso vzajemna.

Z njim se ne morete objemati

Dotiki, objemi, božanje. Takšne in podobne geste med dvema prijateljicama niso nič neobičajnega, nekoliko drugače pa je, če je vaš najboljši prijatelj moški. Čeprav so njegovi nameni povsem pošteni, lahko dotiki pri njem sprožijo nepričakovano telesno reakcijo, ki se ji pač ne more upreti.

Tudi glede tega boste morali priznati, da je prijateljstvo z moškim še kako drugačno, kot prijateljstvo z dekletom.

Prijateljstvo z moškim lahko prinaša težave

Ne trdimo, da moški in ženske ne morejo biti prijatelji ali celo najboljši prijatelji. Nekaterim to uspeva brez težav.

Prinaša pa tovrsten odnos nemalo izzivov: lahko se zaljubita, lahko se ujameta v zapleten odnos, lahko čustva enega uničijo vajino prijateljstvo, lahko ogrozita zvezo, ki jo imata z nekom drugim.

Vse to so možnosti, ki jih pri tem morate upoštevati in sledi vprašanje, če ste res pripravljeni na čisto vse.

