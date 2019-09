To so besede, ki so jih samski že pošteno siti

Vi ste v srečni zvezi. Super. Vaša prijateljica ni. In zato ji hočete pomagati, jo potolažiti, pokazati razumevanje ali vas o njenem samskem stanu muči radovednost. Ne glede na razlog, nekatere pripombe res niso umestne. Poglejte, česa so se samski že dodobra naposlušali in nočejo slišati nikoli več.

Še vedno si samska?

Težava je v besedicah še vedno. Kot da je to nezaželeno stanje, ki se ga nikakor ne more otresti. Kako bi se počutili vi, če bi vas ona vprašala: "Kaj še vedno si z njim?" Najbrž ne najbolj prijetno.

Pojdiva ta konec tedna ven. Moj dragi odpotuje.

Odlično. S tem ji poveste samo eno: ko vaša najpomembnejša oseba v življenju odnese pete, pride na vrsto nekdo, za katerega si sicer ne vzamete časa.

Dajva se dobiti. Moj fant ima prijatelja, ki živi blizu tebe.

Prevod: "Nisem se pripravljena potruditi in te obiskati. Oglasila bi se mimogrede, ker sem ravno v tvoji bližini. In da bi združila prijetno s koristnim, bom pripeljala nekoga, ki ti bi lahko bil všeč."

Oprosti, nisem te povabila na zabavo. Vsi so prišli v parih in bala sem se, da ti bi bilo neprijetno.

Veste, kaj je v resnici neprijetno? Spoznanje, da se prijatelji družijo, ona pa izvisi. Vsak je vreden povabila. Ali se bo nanj odzval ali ne, je njegova odločitev, ki najbrž ne bo imela nobene povezave s tem, ali je samski ali v zvezi.

Tako čudovita si. Ne morem razumeti ...

Tudi samska prijateljica ne. Vašega razmišljanja. Morda je brez partnerja, ker ji to povsem odgovarja. Ali ker je to zanjo trenutno najboljša opcija in ne zato, ker nikakor ne more najti življenjskega sopotnika.

Si poskusila s spletnimi zmenki? Moj prijatelj je dekle našel s pomočjo teh!

Seveda je. Poskusila, če je to želela. Prav nič vam ni hvaležna, ker menite, da je samska zato, ker počne nekaj narobe ali ker ne pozna vseh možnosti, ki so ji na voljo.

Veš, kje tiči težava …

Dobro ve, kam to pelje. Nadaljevali boste v smislu, da je preveč zahtevna, izbirčna, sramežljiva, agresivna, na napačnem kraju v napačnem trenutku... Zagotovo imate dober odgovor na to vprašanje in nešteto razlogov, zaradi katerih jo po vašem mnenju lahko po tihem ali na glas obsojate. Raje se vzdržite takšnih in drugačnih diagnoz.

Našla boš ljubezen, ko boš najmanj pričakovala in se prenehala truditi.

Še ena veleumna izjava tistih, ki so v zvezi. Zveni tako, kot bi jo obsojali, ker se trudi. A saj vendar sami veste, da spoznavanje ljudi zahteva trud. Veliko truda. Nič se ne zgodi samo od sebe.

Najprej moraš imeti rada sebe.

Res je samozavest pomembna. Vsak mora najprej ljubiti sebe, če hoče osnovati zdravo razmerje. S takšno pripombo ji sporočite le eno: menite, da ima nizko samopodobo in to mora, če hoče najti ljubezen, popraviti. Povejte po pravici, kako bi se počutili, če bi imela ona o vas takšno mnenje?

Iščem nekoga, ki bi ti bil všeč.

Zakaj za vraga mislite, da brez posredovanja ne bo šlo? Če nekoga poznate in menite, da bi ji ustrezal, super. Nikakor pa ni vaša naloga iskati primernih kandidatov zanjo. In jo s tem še seznanjati.

Zavidam ti, ker si samska.

Ne, ji ne. Če bi ji, bi samski bili tudi sami.