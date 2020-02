Presenetilo vas bo, kako zapravljivi so Slovenci za valentinovo

Romantiki po vsem svetu trošijo več kot kadarkoli prej, kar se odraža tudi v skupnem številu transakcij v dnevih pred valentinovim (od 11. do 14. februarja), ki je v zadnjih treh letih globalno naraslo za 31 odstotkov in v Sloveniji za 42 odstotkov, razkrivajo številke, pridobljene v sklopu mednarodne raziskave Mastercard Love Index, ki analizira potrošniške navade in trende med valentinovim z analizo transakcij s kreditnimi, debetnimi in predplačniškimi karticami iz celotnega sveta.

Zaljubljenci najbolj cenijo nepozabna doživetja

Globalni podatki dodatno razkrivajo, da rast obdarovanj z doživetji prehiteva tradicionalna darila, kot so cvetje in nakit. Rezervacije v hotelih so po svetu poskočile za 22 odstotkov, letalska potovanja do romantičnih destinacij pa za 13 odstotkov. Slovenci smo za hotelske nastanitve lani v primerjavi s preteklimi tremi leti za valentinovo opravili 38 odstotkov več transkacij, medtem ko smo za romantična potovanja sicer zabeležili 9 odstotkov manj transakcij. Zaljubljenci iz vsega sveta so lani za rezervacije letov in potovanj porabili ogromnih 2,2 milijarde dolarjev. Podatki obenem kažejo, da tradicionalne čestitke za valentinovo pri kupcih z vsega sveta ne sledijo tem trendom, saj so njihovi nakupi v zadnjih treh letih dosegli le 2-odstotno rast, a Slovenci smo čestitkam še vedno naklonjeni, saj je v zadnjem letu njihov nakup narasel za 29 odstotkov.

Slovenci se najraje razvajamo z gurmanskimi užitki

Hrana prav tako ostaja preizkušen način za izkazovanje ljubezni, kar dokazuje vsakoletno višja poraba v restavracijah za valentinovo. Od leta 2017 je v Sloveniji število transakcij v restavracijah za valentinovo naraslo za 48 odstotkov in po svetu za 32 odstotkov, skupni porabljeni znesek v Sloveniji pa je narasel za 54 odstotkov in po svetu 16 odstotkov na 3,4 milijarde dolarjev v letu 2019.

Tradicionalna darila med Slovenci še vedno priljubljena, medtem ko po svetu vedno manj

Druga stran kovanca hitre rasti obdarovanj z nepozabnimi doživetji, vključno s potovanji in razvajanjem brbončic, je globalno gledano upočasnjevanje rasti nakupov tradicionalnih daril, ki pa so sicer med Slovenci še vedno priljubljena. Cvetlice po svetu v zadnjih treh letih sicer še niso ovenele, a cvetijo s polžjo 3-odstotno rastjo, medtem ko so pri nas v bolj živahnem razcvetu s 23-odstotno rastjo v lanskem letu. Tudi nakup nakita je v zadnjih treh letih po svetu narasel le za 6 odstotkov, medtem ko smo Slovenci lani zapravili 76 odstotkov več za nakit za obdarovanje naše boljše polovice.

Spletno nakupovanje in brezstične transakcije še vedno v porastu

Nadaljuje se tudi rast spletnega nakupovanja, ki je med valentinovim v obdobju med 2017 in 2019 po svetu zabeležilo tudi do 57 odstotne skoke, med Slovenci pa 21 odstotne. Še bolj impresivno rast so dosegle brezstične transakcije na plačilnih mestih v trgovinah, katerih število se je po svetu od 2017 povišalo za ogromnih 175 odstotkov ob vse hitrejši medletni rasti, v Sloveniji pa se je število brezstičnih transakcij povišalo za neverjetnih 320 odstotkov.

»Trend odločanja za doživetja namesto tradicionalnih materialnih daril ostaja popularen in jasno je, da želi današnja generacija valentinovo izkoristiti kot priložnost za ustvarjanje skupnih doživetij,« pravi Aleš Petejan, vodja marketinga Mastercard v Sloveniji. »Dandanes so potovanja in rezervacije potovanj lažje izvedljive kot kadarkoli poprej, kar se odraža v velikem porastu spletnih rezervacij letov in hotelov v obdobju okoli valentinovega od leta 2017 naprej. Z omenjeno analizo smo dobili edinstven vpogled v evolucijo nakupov, in podjetje pričakuje, da se bo rast trenda odločanja za skupno preživljanje časa in ustvarjanje skupnih spominov v prihodnosti le še nadaljevala.«

Slovenci kupujemo darila zadnji trenutek, zaljubljenci po svetu pa so bolj organizirani

Globalni podatki so pokazali tudi na vse bolj organizirano načrtovanje za valentinovo, saj je bila večina transakcij izvedena prej kot v preteklosti, medtem ko število nakupov v zadnjem trenutku še nadalje upada. Ta trend se pa ne kaže med Slovenci, saj še vedno najraje nakupujemo darila zadnji trenutek. Leta 2019 je bila večina transakcij za valentinovo po svetu tako izvedena 11. februarja, kar je dan prej kot leta 2018 (12. februar), in dva dni prej kot leta 2017 (13. februar, dan pred valentinovim). Slovenci pa smo lani večino transakcij za valentinovo opravili celo en dan po valentinovem, torej 15. februarja.

