Predajajo se mu perverzneži in drugi miti o sado-mazohizmu

Zagotovo ste že naleteli na kratico BDSM. Ta označuje spolni odnos, ki vključuje vezanje (bondage), dominanco (domination), sadizem (sadism) in mazohizem (masochism).

Skratka, pisano paleto spolnih praks, ki jih na kratko imenujemo kar sado-mazohizem in v spalnico, pa jim recimo povprečnih parov, ne zaidejo prav pogosto. Če sploh. Zato o tovrstnem spolnem odnosu kroži nemalo mitov, ki pa so daleč od resnice.

Pet najpogostejših razkriva portal Insider.

Mit številka ena: Tisti, ki so mu naklonjeni, so perverzni in čudaški

Roko na srce, posamezniki, ki prisegajo na sado-mazohizem, so bili od nekdaj smatrani kot čudaški in že skoraj groteskni.

"Še dandanes je večina prepričana, da so spolne prakse, ki jih zaobjema BDSM zgolj za tiste, ki so naklonjeni deviantnemu obnašanju ali niso normalni," je povedala psihoterapevtka in seksologinja Veronica Chin Hing.

A dejstvo je, da v seksu ne obstajajo normalne in nenormalne stvari ter da je vse, čemur se ljubimci predajajo brez prisile in prigovarjanja povsem sprejemljivo ali, povedano drugače, normalno.

Mit številka dve: Naklonjene so mu le izjeme

Omenjena spolna praksa sploh ni tako redka, kot bi pričakovali, je pa res, da prav zaradi predsodkov o njej mnogi molčijo.

"Fantazije in seksi dejanja, ki vsebuje elemente sado-mazohizma, še zdaleč niso redke. Kot so na podlag ankete povzeli v časopisu Smithsonian Magazine, 36 odstotkov Američanov poseduje katero od spolnih igračk, ki pritiče omenjeni spolni praksi, 65 odstotkov ameriških študentov sanjari o vezanju med seksom, število pa ne vključuje tistih posameznikov, ki so naklonjeni drugim tehnikam BDSM-ja," navaja Hingova.

Mit številka tri: Za BDSM so le tisti, ki so okusili travme

Še eno pogosto, a zmotno prepričanje se glasi: ljudje, ki prisegajo na BDSM, so bili v otroštvu žrtve zlorabe ali izpostavljeni travmi.

A kot navaja Phillip Hammack, profesor psihologije na univerzi Santa Cruz, ki je na to temo izvedel veliko raziskavo, med tem ne obstaja povezava in večina tistih, ki so naklonjeni sado-mazohizmu niso bili deležni travmatične izkušnje oziroma niso utrpeli nobene zlorabe.

Mit številka štiri: Gre zgolj za podrejanje in dominanco

BDSM obsega veliko več, kot zgolj podrejanje in dominanco. Nabor tehnik in pristopov se začne pri besednem poniževanju, nadaljuje z igranjem vlog, uporabo električnih pripomočkov, v zadnjih dvajsetih letih postaja vse bolj priljubljeno posnemanje hišnih ljubljenčkov, kar med drugim vključuje uporabo povodca, nošenje mask, skratka, še zdaleč ne gre zgolj za uporabo lisic in biča.

Mit številka pet: To je le seksualni odnos

Medtem, ko je spolni odnos praviloma omejen na dva posameznika, je BDSM veliko širše gibanje, ki zaobjema večja združenja, ta se povezujejo v mednarodne mreže somišljenikov, torej presega seksualno naravo odnosa.

Nemalokrat gre za način življenja, za druženje enako mislečih, za deljenje izkušenj, mnenj in informaciji, skratka za veliko več, kot zgolj seks.

Preberite še: 10 idej za malce drugačen poreden položaj

Morda vas zanima tudi: Izkušnje domin: "To moški najpogosteje pričakujejo od nas"