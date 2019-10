Pet odličnih načinov za masturbacijo brez vibratorja

Nobenega dvoma ni, da je na voljo veliko igračk, ki spolno izkušnjo dvignejo na novo raven. Takrat, ko se zabavate v dvoje ter tedaj, ko užitke okušate sami in prav je, da katero od njih s pridom uporabljate.

A če so vaši pošle baterije ali se je kako drugače poškodovala, obup ni na mestu. Kajti še vedno se lahko zatečete k pripomočkom, ki vam jih je namenila narava. Tudi roke imajo čudodelen učinek, poglejte pa nekaj idej Cosmopolitana za odlično masturbacijo brez tehničnih pomagal.

Lepljivi prsti

Začnite z nečim povsem preprostim: nežno tapkajte po klitorisu. Brez lubrikanta, malce trenja je v tem primeru dobrodošlega. Morda pričakovanih občutkov ne boste deležni takoj, a nadaljujte in se dražite. Nato na klitoris nanesite malo lubrikanta in s prsti krožite okoli njega. Ne dotikajte se ga, čeprav bi se ga resnično radi. Ko bo končno nastopil naslednji korak, vas orgazem zagotovo ne bo razočaral.

Bomba v kopeli

Če si še niste privoščili seksa v kopeli je skrajni čas, da to spremenite. In če je del vaše kopalniške opreme dobra prha, jo izkoristite. Nastavite jo na močnejši curek in ga usmerite na intimne predele ter ga prilagajajte tako, kot vam je najbolj po volji.

Trojček v solo izvedbi

Če vam večopravilnost ne povzroča težav, je ta ideja kot nalašč za vas. Z eno roko dražite klitoris, kazalec druge roke pa pritisnite ob zgornjo steno vagine. In če ste za malce porednosti, obloženega z lubrikantom v anus. Namig: v kolikor bi vse tri stimulacije radi okušali istočasno, si pomagajte z analnimi čepki.

Udobje

Pod hrbet položite blazino, razkoračite noge, na roke nanesite veliko lubrikanta in s celo dlanjo počasi v krožnih gibih polzite po vagini. Nato pritisnite nanjo, spreminjajte pritisk, krožite, polzite, kar vam najbolj prija. Saj veste, bolje, kot boste poznali prave dražljaje, bolj boste uživali tudi v seksu v dvoje.

Burleska

Dejstvo je, da večina žensk orgazma ne doživi zgolj s penetracijo. A kadar je prisotna tudi ta, skupaj z draženjem ščegetavčka zagotavlja prav posebne občutke. Zato: vzemite umetni penis, ga pritrdite na trdo površino, počepnite nadenj in se premikajte v pravem ritmu ter ob tem dražite ključni organ. Res je, rekli smo brez pripomočkov, a v prid užitka je dobro malo pogoljufati.

Preberite še: Zanimivo: vse to se v telesu dogaja med žensko masturbacijo

Morda vas zanima tudi: To so najboljši trenutki za samozadovoljevanje