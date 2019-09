Kaj storiti, ko ljubosumje preraste vse meje

V popolnem svetu bi lahko nadzorovali čisto vse, a v resničnem to ni mogoče. In medtem, ko se večina tega prav dobro zaveda, obstajajo tudi takšni, ki imajo s tem velike težave. Te se najpogosteje pokažejo v zvezi in se odražajo kot ljubosumje.

To je v pravi meri seveda dobrodošlo ter nakazuje, da partnerjema ni vseeno. Težava pa nastane, kadar ljubosumje preraste vse meje in se ljubezen spremeni v posesivnost, ki s toplim čustvom nima prav nič skupnega.

Od kje potreba po nadzoru

Kot opozarjajo zakonski terapevti, ima želja po nadzoru sočloveka izvor v lastni negotovosti in v neracionalnem strahu pred tem, da bi bila oseba zapuščena ali prevarana. Bolestno ljubosumje in posesivnost sta odraz pomanjkanja samozavesti in temeljita na mnenju, da bo partner takoj, ko se mu bo ponudila priložnost, odkorakal iz zveze. Vse to spremlja prepričanje, da je zadeve mogoče preprečiti z doslednim nadzorovanjem sočloveka.

Kako se odraža

V začetni fazi je vse skupaj celo prijetno. Dragi vam daje občutek, da brez vas ne more živeti, da vas vedno neizmerno pogreša ter da bi res rad vedel, kaj se v vašem življenju dogaja. Še tako nepomembne podrobnosti so zanj zanimive. V resnici so, a ne zato, ker bi želel z vami deliti čisto vse, temveč zato, ker išče znake, da do njega niste pošteni.

Lovi vas na besede. Kadar koli se mu zazdi, da nekaj skrivate, vrta in vrta, če ne izvrta ničesar, kar bi potrdilo njegov sum, vzkipi. A pri tem se zadeve ne končajo. Gredo naprej v dejanja, ki vas dobesedno dušijo: preverjanje telefona in računalnika, stalni klici in sporočila, kadar nista skupaj, nezaupanje v vaše prijatelje, sodelavce, celo družino. Zahteve so vse večje in vse bolj nemogoče, potreba po pozornosti je neizmerna in ni ji mogoče ugoditi. Vse to seveda zadeve poslabša, zato se pojavi čustveno izsiljevanje, žaljenje ter psihična, pa tudi fizična zloraba.

Bolj, kot ga prepričujete, da ne počnete nič spornega, bolj je nezaupljiv in zdi se vam, da ne morete storiti ničesar, s čimer bi spremenili njegovo razmišljanje ter obnašanje.

V resnici ga ne morete, saj težava ne izhaja iz vas, temveč iz njega. Vi niste krivi ničesar, razen tega, da ste se zapletli z nekom, ki grožnjo vidi v vseh, s katerimi preživljate čas ali jih le bežno pozdravite na cesti.

Kako se odzvati

Če menite, da je vaš dragi že davno prestopil mejo in razlog za to tiči v njegovi negotovosti, opozorite na težavo ter predlagajte obisk terapevta. Če bo vaš predlog zavrnil ali menite, da tudi terapija njegovih negotovosti ne bo odpravila, so zadeve globlje in morda neozdravljive, zagotovo pa se same od sebe ne bodo spremenile na bolje. Kvečjemu na slabše.

Nikoli ne ugodite njegovim zahtevam. Ne omogočite mu preverjanja vašega telefona in računalnika, za to nima nobene pravice. Ne dopustite, da bi vam omejeval druženje z družino, prijatelji ali s komer koli. Pomembno je, da postavite meje, pod katere se za nobeno ceno ne boste spustili.

Če tega ni pripravljen sprejeti in se svojih strahov ni pripravljen znebiti, vas v razmerju z njim ne čaka prav nič lepega.

Čeprav boste storili vse, da ne bi izzvali njegove jeze, to ne bo dovolj in sčasoma boste izgubili vse ljudi, ki vas imajo radi ter, kar je najhuje, zaman se mu boste podredili v tolikšni meri, da boste izgubili sebe.

Ker si tega res ne želite, pomislite, ali je v takšni zvezi, prežeti z nezaupanjem in nadzorom, res vredno vztrajati.