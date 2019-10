Kaj storiti, če vas partner ne privlači več

Spočetka je v razmerju prisotna magnetna privlačnost. Spolnost je živahna, pogovori spontani, preživljanje skupnega časa vselej v zabavo, iskrice se krešejo in drug z drugega ne moreta umakniti rok.

A pričakovanje, da bo tako večno, je nerealno. V najboljšem primeru se zadeve samo umirijo, kaj rado pa se zgodi tudi, da privlačnost povsem izgine. Na obeh ali zgolj na eni strani.

"Nič neobičajnega ni, da kemija uplahne in ob pogledu na sočloveka ne čutite več naklonjenosti," je za Huffington post povedala terapevtka Nazanin Moali in skupaj s kolegi nanizala nekaj konkternih razlogov, ki do tega pripeljejo.

Drug ob drugemu se dolgočasita

Varnost in stabilnost sta pomembni sestavini razmerja, a če se partnerja v zvezi preveč sprostita ter se prenehata truditi ohranjati iskrico, postane zveza predvidljiva in zato dolgočasna.

"Ljudje imamo radi spremembe, novosti, vznemirljivost. Ko zveza zapade v rutino, jo ta kaj hitro popelje na stranski tir. Tudi zato, ker zaradi dolgočasja partner in odnos z njim ni več zanimiv," opozarja Moalijeva.

Prisotne so nerešene zamere

Spori, pa naj bodo zaradi denarja, nezvestobe, seksa, vzgoje, neenakopravne razporeditve dela ali česarkoli drugega tedaj, ko ostanejo nerešeni, za seboj pustijo neizrečene očitke.

"S tem, ko se ti kopičijo, se kopičijo negativna čustva do partnerja, te vodijo v zamere, ki nedvomno negativno vpliva na stopnjo privlačnosti," na pomen sprotnega in pravilnega reševanja težav tudi s tega vidika opozarja psihologinja Samantha Rodman.

Pomanjkanje romantičnih gest

Pogosto se zgodi, da pari v dolgih zvezah pozabijo na drobna romantična dejanja, kot so poljubi ob snidenju in slovesu, držanje za roke, objemi, da ne govorimo o skupnih večerjah in drugih večjih gestah. Kaj hitro se namreč par ujame v rutino: delo, dom, otroci, ob kateri za romantiko zmanjka časa.

"Moški in ženska prevzameta mnoge vloge: starš, uslužbenec, skrbnik, pozabita pa, da sta še vedno tudi partnerja v zvezi. V dolgem razmerju je prav z drobnimi gestami mogoče ohranjati iskrice in v kolikor se nanje pozabi, izgine tudi privlačnost," meni Moalijeva.

Ne skrbita več zase tako, kot sta nekoč

Obremenjeni z vsemi življenjskimi nalogami skrb zase hitro postane pravi izziv. Trud, ki sta ga nekoč namenjala zdravju in videzu pristane na drugem tiru, kar lahko ubije privlačnost med zakoncema.

"Morda se to sliši površno a dejstvo je, da sebi in partnerju dolgujemo skrb zase. Ne zgolj v smislu videza, temveč tudi v smislu zdravega načina življenja ter dobrega počutja. Kajti tudi na takšen način je mogoče poskrbeti, da bo v zvezi privlačnost ostala," je prepričana zakonska terapevtka Kathy Hardie-Williams.

Kaj, ko so posledice očitne?

To, da med vama ni več začetne kemije ne pomeni, da je zveza obsojena na propad. Je pa treba pravočasno ukrepati in premagati negativna čustva, da ne bi povsem zašla v slepo ulico.

Vzemita si čas zase. Ne glede na to, kako zaposlena sta

Če se ne morete več spomniti, kdaj sta skupaj šla na zabavo, v kino ali večerjo, kdaj sta se uredila samo drug za drugega in preplesala noč, kdaj sta bila nazadnje na izletu potem ni čudno, da je iskrica izginila.

"Najpogosteje pri parih opažam, da pozabijo, da je v zvezo vedno treba vlagati čas in energijo. To je s pravo voljo hitro mogoče spremeniti: določita dan za zmenek, pojdita v kino, skupaj kuhajta večerjo, glejta film doma, skratka, redno si vzemita čas zase. Na takšen način bosta znova vzpostavila stopnjo intime ter počasi tudi privlačnosti, seveda pa sprememb ne pričakujta čez noč," svetuje Hardie-Williamsova.

Skupaj osvajajta nova znanja

"Študije kažejo, da pridobivanje novih izkušenj izjemno pozitivno vpliva na zvezo. Zato se spoznajta z novim hobijem, obiščita nove kraje, osvajajta nova znanja in se s pomočjo novih izkušenj znova povežita ter prebudita uspavano privlačnost," priporoča Moalijeva.

Pogovorita se o težavah

V kolikor so vzrok za izginjanje privlačnosti nerešeni spori in zamere, jih je v prid ponovnega grajenja treba ubesediti. Previdno, taktično ter brez obsojanja.

"Cilj tovrstnih pogovorov niso očitki in obsojanje, temveč opozarjanje na nekaj, kar nekomu ni všeč, iskanje naboljše poti za odpravo trenj ter na koncu ponovno vzpostavljanje bližine," je povedala psihologinja in spolna terapevtka Shannon Chavez.

Naročita se pri terapevtu

Ni vama treba čakati tako dolgo, da bo to edina možna rešitev. V vsakem primeru ga je bolje obiskati prej, kot prepozno. Vrnitev privlačnosti v zvezi ni lahek in proces, ki bi se zgodil čez noč. Prav tako bo uspešen le, če sta se v to smer pripravljena truditi oba partnerja, če prepoznavata težavo in se zavedata njenega učinka na zvezo, sta pripravljena biti poštena, odkrita in sta predana drug drugemu ter zvezi.

Preberite še: Nasvet Diane von Furstenberg: Ni privlačno, če obupano lovite moškega. Moški morajo loviti vas.

Morda vas zanima tudi: 13 neobičajnih stvari, ki vzburjajo moške