5 ločenih o trenutku, ko so spoznali, da je ločitev edini izhod

Včasih so pokazatelji, da se zakon bliža brodolomu tihi in skoraj neopazni, spet drugič več kot očitni, a tudi te zakonca lahko spregledata. Kaj pa je tiste, ki so v končni fazi vendarle podpisali ločitvene papirje, dokončno postavilo na trda tla, so za Reader’s Digest odkrito povedali sami.

Rdeča zastavica: v zakonu sem izgubila svoj glas

"Na začetku najinega zakona sva se pogosto prepirala zaradi njegovega občutka, da ga ne spoštujem. Zato sem sčasoma osvojila prepričanje, da moram molčati in vse odločitve, ki zadevajo družino, prepuščati njemu. Bolj, kot sem bila tiho, redkeje sva se prepirala. Z njegovega vidika sva bila popoln par, predlagal je celo, da bi o tem, kako doseči zen v zakonu svetovala drugim parom. A ko sem se naveličala samo molčati in kimati, je seveda vse skupaj propadlo. Šele na terapijah sem dojela, da sem bila pod okriljem z nadzorom obsedenega narcisa, ki ni prenesel tega, da bi mu kdo ugovarjal, niti tega, da bi kdo povedal svoje mnenje, ki se ni skladalo z njegovim," Martha.

Zakaj je to slabo?

Zakonski in družinski terapevti se strinjajo, da je komunikacija ključna sestavina zakona. "Pari, ki le težko razglabljajo, usklajujejo različna mnenja in iščejo kompromise, na dolgi rok ne morejo uspeti. Kajti v njih se ena stran vedno podreja, kar vodi v jezo in zamere. Res je na prvi pogled takšen zakon idealen a dejstvo je, da odnos, v katerem nikoli ne pride do izmenjave mnenj, tudi prepira, pač ni srečen. Vsaj ne za oba partnerja," na pomen včasih tudi burne izmenjave mnenj opozarja spolna in družinska terapevtka Celeste Holdbrook.

Rdeča zastavica: prenehal me je naslavljati z imenom

"Jasen znak, ki je napovedal najino ločitev je bilo dejstvo, da tedaj, ko je govoril o meni, ni omenjal mojega imena, temveč sem bila vedno ona. Prvič je to storil na najinem poročnem potovanju in tedaj me je prešinilo, da sem se poročila z napačnim. Kajti zame je bilo to neosebno, ponižujoče in dokaz, da name ne gleda kot na sebi enakovredno osebo," Susan.

Zakaj je to rdeča zastavica?

"Pomanjkanje spoštovanja hitro razdvoji pare. Medsebojno spoštovanje je namreč eden od temeljev zdravega zakona," je povedala klinična seksologinja Dawn Michael in dodala, da je treba, če to iz zveze izgine, poiskati prave razloge ter jih odpraviti, v nasprotnem primeru zveza ali zakon ne moreta obstati.

Rdeča zastavica: dojela sem, da imava različna pričakovanja

"Nekaj mesecev po poroki je moj, sedaj že bivši mož, od mene zahteval, naj prevzamem več gospodinjskih del. Spoznala sem, da je v zakon vstopil z vrsto pričakovanj, o katerih se nisva nikoli pogovarjala. To je predstavljalo veliko težavo in ker se mu nisem bila pripravljena ukloniti, sva se kmalu po poroki tudi ločila," Tara.

Zakaj je to rdeča zastavica?

Dobra komunikacija pomeni, da znata partnerja govoriti ter poslušati. In razhajanja v pričakovanjih so po mnenju Holdbrookove najpogosteje posledica neprimerne komunikacije ali popolne odsotnosti te. Zlasti gre tu za pogovore o načrtih za prihodnost, pričakovanjih v zakonu, finančnih vidikih in drugih ključnih postavkah, na katerih temelji uspešna zveza.

Rdeča zastavica: prenehala mi je govoriti hvala

"Z leti moja žena ni več cenila stvari, ki sem jih počel zanjo. Vsako soboto in nedeljo sem ji v posteljo prinesel kavo in na začetku se mi je nasmejala, me hvaležno pogledala ter se mi zahvalila. Sčasoma je to izginilo. Dojel sem, da me jemlje kot samo po sebi umevnega in to me je močno prizadelo. Na tej točki sem spoznal, da nama ne bo uspelo," Evan.

Zakaj je to rdeča zastavica?

"Pogosto se zgodi, da partnerja drug drugega v zvezi ne cenita več, da se jima zdijo lepa dejanja samo po sebi umevna ter se zato ne zahvaljujeta ali kako drugače izkazujeta hvaležnosti. Praviloma se zveza tedaj, ko do tega pride, naglo začne bližati koncu. Ko iz zveze izgine hvaležnost, jo nekdo, ki jo pričakuje, začne iskati drugje in čeprav to ne vodi v prevaro, resno načne odnos," je povedala psihologinja Lisa Orban.

Rdeča zastavica: mož ni hotel govoriti o težavah iz preteklosti, ki so načenjale najin odnos.

"Sedaj že bivši soprog je odraščal v družini, kjer je bil prisoten alkoholizem in je s seboj v zakon prinesel težko breme. V resnici še vedno trpi zaradi ran v otroštvu, saj ni nikoli poiskal primerne pomoči. Pogosto je bil ljubosumen, imel je izpade besa, nikoli nisem vedela, kako se bo odzval na moja ali dejanja otrok in vse to je vplivalo na najin zakon. O tem sem se hotela pogovarjati, mu pomagati premagovati stiske, a on ni bil pripravljen na obiske terapij in druge postopke. Ker je vse skupaj pripeljalo tako daleč, da nisem več hotela spati z njim me je obsodil, da sem lezbijka. To, da sem ga zapustila, je bila zame najboljša odločitev v mojem življenju in morda bo nekoč v prihodnosti tudi zanj," Stephanie.

Zakaj je to rdeča zastavica?

"Odvisnost in travme so težko premagljive in na človeku, ki z njimi odrašča, pustijo močan pečat, ki ostane v njegovih kasnejših odnosih. Premagati jih je mogoče le s primernimi terapijami, pogovori in svetovanji, a prvi korak k temu je priznavanje težave in volja po njeni odpravi. Zanikanje in napačno izražanje svojih globoko ukoreninjenih stisk pa seveda škoduje tako človeku samemu, kot odnosu, ki ga osnuje," opozarja klinični psiholog Rudi Rahbar, specializiran za delo s pari in družinami in dodaja, da v kolikor nekdo ni pripravljen premagati svojih travm, so te pogosto razlog za razpad zveze ali ločitev.

