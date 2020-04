20 seksi stvari, ki si jih v življenju morate privoščiti (da ne bi v starosti česa obžalovali)

Spolnost igra v življenju večine pomembno vlogo. Konec koncev brez nje življenja sploh ne bi bilo. A ne bomo se spuščali v evolucijske namene ter posledice, temveč se bomo dotaknili dejstva, da so stvari, ki bi jih glede spolnosti morali čimprej dodati na seznam obveznih opravil. Da ne bi nekoč česa obžalovali. Vse, kar je pametno umestiti nanj niza Your Tango.

Seks za eno noč

Ker je seksi, nevaren, poreden in zato tako zelo vroč.

Trojček

Večinoma o njem sanjajo moški, a tudi ženskam ideja o ljubezni v troje ni tuja. In zakaj bi ostala zgolj v domišljiji? Vsaj enkrat v življenju jo ponesite v resnično posteljo ter si na podlagi izkušnje zagotovite čisto svoje doživetje in mnenje o celotni zadevi.

Led v ustih med oralnim seksom

Občutek, ki ga ta zagotavlja tistemu, katerega tako razvajate, je neprecenljiv.

Seks v vodi

Jezeru, morju, kadi … vseeno. Velikokrat ste že brali o tem, tehtali pluse in minuse, a enkrat v življenju morate o tem, ali je seksati v vodi dobro ali slabo, presoditi sami.

Seks na javnem mestu

Res je, da tvegata, da vaju bi kdo zalotil, a prav to tveganje še kako okrepi celotno izkušnjo.

Zapeljevanje v seksi perilu

Ker se boste v njem počutili res posebni in se vam bo zazdelo, da premorete neizmerno moč.

Dolga predigra

Resnično dolga. Daljša od priporočljivih šestih minut. Naj traja vsaj eno uro. Eksplozija, ki bo sledila, bo dovolj velika nagrada.

Analno razvajanje

Ni treba, da pride do penetracije, a masaža, stimulacija in drugačno igranje z delom telesa, ki ga običajno zapostavljate, bodo odprli obzorja, ki bi jih bilo dobro vsaj od daleč spoznati.

Stimulacija njegove prostate

Moška G točka obstaja, imenuje se prostata in stimulacija te njemu pričara neverjetne občutke, ki bi mu jih morali kdaj pa kdaj privoščiti.

Dolgo časa samo za vaju

Vi. On. Hotel. Restavracija. Soba. Ugasnjeni telefoni. Dolga noč. Prav takšen dan. Najbolj vročih 24 ur v vašem življenju.

Opolzke besede

Z njimi mu povejte, kaj vam je všeč in ga poredno vprašajte, po čem hrepeni on.

Pijani seks

Ne počnite sicer neumnosti in se mu prepustite s partnerjem. Morda ne bo orgazma, bo pa zagotovo vroč, strasten in včasih kar malo agresiven, živalski seks.

Skupni orgazem

Prosite ga, naj malo zavlačuje in vas počaka, da bosta vrhunec doživela skupaj. Je mogoče.

Tantrični seks

Počasno, nabito s spiritualnostjo, intimno, usklajeno, skratka, popolno.

Igranje vlog

Kaj bosta postala, kje bosta, kaj bosta počela, vse to je vajina odločitev. Pomembno je le, da se vživita v vlogi, ki sta si jih namenila in jih odigrata od začetka do konca.

Dotikanje sebe

Masturbacija ni sramota. Je pravica. In užitek. Ne glede na to, ali ste v zvezi ali samski.

Spolna abstinenca

Koliko časa lahko zdržite brez seksa? Teden, dva, mesec? Preizkušajte svojo vzdržnost in se na koncu nagradite z vsem, kar ste med abstinenco zamudili.

Seks na gugalnici

Lahko posebni, erotični ali čisto običajni. Ko pade mrak in ni nikogar v bližini.

Skupaj poglejta porno film

Seveda prizori v njih niso realni, lahko pa dobita kakšno idejo.

Vzajemna masaža

Le malo je bolj sproščujočih, pomirjujočih in čutnih dejanj, kot je vzajemna masaža, s katero brez besed lahko izrazita pozornost, ljubezen in strast.

