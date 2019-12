12 zgovornih znakov, da vas partner vara (navajajo jih terapevti)

Šele potem, ko nezvestoba pride na plano, se prevarani partner zave znakov, ki so ga opozarjali nanjo, a jim ni namenjal prave pozornosti. Ker je po toči prepozno zvoniti, so za portal Prevention terapevti nanizali nekaj najbolj očitnih, ob katerih si ne gre zatiskati oči.

Kateri več kot jasno pričajo, da je partner čustveno ali fizično nezvest, izpostavljata družinska terapevtka Lesli Doares in psiholog Paul Coleman.

Nenadoma spremenjen urnik

Večina ima dokaj predvidljiv in ustaljen urnik. V kolikor se vsakodnevna rutina spremeni, pa za to praviloma obstaja dober razlog.

"Kadar mora nekdo nenadoma ostajati dolgo v službi ali hoditi na službena potovanja, natančnega pojasnila, kaj se na delu dogaja, pa nima, je velika verjetnost, da je posredi nezvestoba," navaja Coleman in dodaja: "Zlasti, kadar ni razlog za to menjava službe, napredovanje ali nov, obsežen projekt."

Pogosta nedosegljivost

Še en zgovoren pokazatelj. Res je sicer, da zaradi narave dela nihče ne more biti vedno dosegljiv, a če se življenski sopotnik na telefon ne oglaša tudi v času, v katerem sta se prej večkrat slišala, je pametno temu nameniti pozornost.

"Prešuštniki potrebujejo čas, ko jih nihče ne moti in če je nekdo pogosteje nedosegljiv, kot dosegljiv, je to najbrž znak, da čas zase izkorišča tako, kot naj ga ne bi in noče, da bi glasovi iz ozadja izdali njegovo početje," je prepričana Doaresova.

Spremenjen libido

Sicer se pogosteje zgodi, da tistemu, ki je nezvest, libido v domači spalnici pade. Konec koncev telesne potrebe zadovoljuje drugje. A prav tako ni nenavadno, da se zadeve obrnejo v drugo smer, za kar po mnenju Colmana obstaja več razlogov:

"Občutek krivde, odvračanje pozornosti ali posvečanje pozornosti partnerju tedaj, ko ima čas, da ta ne bi pričakoval seksa takrat, ko je prešuštnik v drugem naročju."

Nenavadno obnašanje prijateljev

Je že tako, da za prevaro običajno zadnji izve partner tistega, ki skače čez plot. Prijatelji, znanci in družinski člani prej opazijo znake ali jim prešuštnik svoja dejanja celo zaupa.

"To nedvomno spremeni odnos do prevaranega, saj ljudem, ki čuvajo skrivnost, v njegovi družbi ni prijetno ter se mu neredko celo izogibajo," na še en znak opozarja Coleman.

Spremenjene navade s telefonom

V to kategorijo sodi več pokazateljev: z geslom zaklenjen telefon, spremenjeno geslo, skrivanje telefona, izklopljena opozorila.

"V kolikor je vse to novost, ste lahko skoraj prepričani, da bi na telefonu našli kaj, kar naj ne bi bilo za vaše oči," meni klinični psiholog John Mayer.

Drugačna skrb za videz (brez očitnega razloga)

Ljudje se za drugačen videz in izdatnejšo skrb zase odločijo iz različnih razlogov: kot novoletni sklep, zaradi zdravstvenih razlogov ali zgolj iz estetskih namenov. A v kolikor se v ozadju ne skriva nič nečednega, so glede tega odkriti ter brez zadrege razpredajo o svojih načrtih in ciljih.

"Spremenjen videz mora imeti smisel, če pa vaš dragi brez posebnega razloga zamenja garderobo, pričesko in celo dišavo, se odloči za hujšanje in začne vsak dan obiskovati telovadnico, se lahko upravičeno vprašate, kje za to tičijo vzroki. Zaskrbljenost je v tem primeru več kot na mestu," svari Coleman.

Z vami preživlja občutno manj časa

Za prevaro je treba imeti čas. Če se trenutki, ki jih preživljata skupaj, nevarno krčijo, je kaj lahko posredi oseba, ki prav tako pričakuje skupno preživljanje časa z nekom, ki ni prost.

Medla pojasnila

"To je en najmočnejših pokazateljev in past, v katero se prešuštniki največkrat ujamejo," navaja Doaresova. Medla, nenatančna pojasnila o tem, kje je bil in kaj je počel namreč nudijo manj možnosti za to, da bi z jezika ušla resnica.

Zato natančnih in podrobnih odgovorov od nekoga, ki vara, zagotovo ne boste deležni. Pa čeprav bi bili laži. Kajti težko je dvakrat povedati povsem identično laž.

Bogato obdarovanje

"Seveda se partnerja obdarujeta. Vendar tisti, ki vara, vse skupaj pogosto ponese na višji novo in na takšen način kupuje mir v hiši, blaži slabo vest ali zakriva nečedno dejanje z darili, ki naj bi dokazovala, kako ljubeč in pozoren je," navaja Coleman.

Težave v zvezi, ki sta jih imela nekoč, so izginile

V vsaki zvezi se pojavljajo težave in nesoglasja. "A če ne glede na to, kaj je nekoč med vama bil kamen spotike, temu ne posveča več pozornosti in se o težavah ne pogovarjata več, najbrž nima ne volje in ne potrebe po tem, da bi jih reševal. Kajti vajina zveza zanj ni prioriteta," meni Doaresova.

Omemba spremembe izzove spor

Nobenega dvoma ni, da se tako razmerja, kot posamezniki v njih spreminjajo, rastejo in zorijo.

V kolikor pa na še tako nedolžno vprašanje, povezano z njegovim drugačnim videzom ali obnašanjem, sproži plaz jeze, obtožb in očitkov, da gre za pretiran nadzor, se lahko resno vprašate, zakaj takšen odziv. Največkrat gre za napad, ki je za nekoga, ki nima čiste vesti, najboljša obramba.

Izjemno zanimanje za vaš urnik

Vedno ste mu povedali, kdaj odhajate, kam odhajate in kdaj se vračate, po novem pa vas podrobno sprašuje, kdaj vas lahko pričakuje doma in kdaj se nameravate sestati s prijateljicami.

Očitno ima dober razlog. Kajti svoj urnik prilagaja vašemu in najlažje stvari pred vami skriva tedaj, ko vas ni v njegovi bližini.

Skratka: če pri svojem dragem (ali dragi) opažate katero ali celo več od omenjenih dejanj, z besedo na dan. In upajte, da ima dobro pojasnilo, meni Mayer.

