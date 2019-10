12 ovir na poti do dobrega seksa

So stvari, ki seks dvignejo na višjo raven in so početja, zaradi katerih akt ni tako prijeten, kot bi lahko bil. Ne glede na to, ali gre za zabavo za eno noč ali seks v resni zvezi. Huffington post takole izpostavlja nekaj dejanj, ki se jim je v spalnici za dober seks raje odpovejta.

Predvidevanju, da poznate prave poteze

Nemogoče je vedeti, kaj tistemu, ki vam med rjuhami dela družbo, prija. Čeprav sta že dolgo par. Zato se ni pametno zanašati na svoje tehnike, bolje je poslušati in opazovati ljubimca, ki tako ali drugače nakazuje, kaj mu je všeč in kaj ni. In prav nič narobe ne bo, če boste to povedali ali pokazali tudi sami.

Ustvarjanju negativnega vzdušja

Razumljivo: šele ko prideta do postelje imata čas in priložnost, da se v miru pogovorita. A če bosta na dan privlekla dogodke, ki so vaju ujezili, razočarali ali razžalostili, ne bosta ustvarila najboljšega vzdušja za seksi nadaljevanje večera. Če ste jezni, to rešite preden ležete v posteljo in skušajta najti zaključek pred večerom. V prid razmerja in boljšega spolnega življenja.

Sramovanju spolnih fantazij

Dejstvo je, da jih ima vsak. Tako vi kot on. In dejstvo je, da niso nobena sramota. Nasprotno, če jih boste odkrito delili z njim, bodo spodbudno vplivale na vajino spolno življenje, mu dale zanos, razgrele strasti in če bosta katero od njih uresničila, bodo v spalnico vnesle nekaj novega in drugačnega, kar vedno pride prav.

Igranju orgazmov

Odkritost je vedno najboljša pot. Tudi kar zadeva orgazme in igranje teh. Le če bo on vedel, da vas do njega ni pripeljal, bo naslednjič ubral drugo tehniko. Če bo prepričan, da mu gre odlično, pa boste vi vedno znova morali … igrati.

Previsokim pričakovanjem

Veliko parov verjame v mit, da morajo za srečno in uspešno zvezo med rjuhe skočiti vsak dan. To ne drži. Drži pa, da je vsak par zgodba zase in da mora poiskati količino seksa, ki mu pomaga ohranjati uspešno ter zdravo intimno razmerje. Pa čeprav to ni vsak dan.

Namig: stroka pravi, da je za srečno zvezo dovolj, če seksata enkrat na teden. A še enkrat: prilagajajta se sebi, ne statistiki.

Obremenjevanju z orgazmom

Bolj, kot se boste trudili s tem, da bi ga dosegli, večji pritisk boste vršili nase, manj sproščeni boste in na koncu boste oropani užitka. Zato: sprostite se, uživajte v celotnem aktu in se prepustite dejanju. Brez misli na to, kaj vas na koncu poti (lahko) čaka.

Kritiki

Prav je, da poveste, kaj vam je všeč in kaj ni, a pretirana kritika ni na mestu. Zlasti ne tista, ki zadeva zunanji videz druge strani. Zato ne komentirajte trebuha, pričeske, zadnjice, nog in ne dojk. Prav negativni komentarji so tisti, ki bodo v trenutku ubili vso spolno slo, tega pa zagotovo nočete.

Omenjanju bivšega

Vseeno, ali je bil boljši ali slabši od sedanjega, njegovo ime nima v vajini postelji česa iskati. Pika, konec.

Ignoriranju bolečine

Bolečina med spolni odnosom ni sprejemljiva, saj nakazuje na preskopo navlaženost, preslabo vzburjenost, hormonske spremembe, nepravi položaj … skratka, če je odnos boleč, to povejte in ne trpite v tišini. Pravi partner so bo potrudil, da bi bila izkušnja tudi za vas neboleča in prijetna.

Krivdi, ker razmišljate o nekom drugem

V fantaziji vam družbo lahko dela kdorkoli. S tem ni nič narobe. Pa naj bo sosed ali svetovni zvezdnik. Pazite le, da ne boste spregovorili njegovega imena.

Drami ob tehničnih težavah

Vsak moški se kdaj v življenju sooči z impotenco. Ta je lahko posledica utrujenosti, stresa, pretiravanja z alkoholom ali samo slabega dne. V kolikor se ne pojavlja redno in pogosto, ni razloga za skrb in partnerju res ni treba zbujati slabega občutka ter slabe vesti.

Uporabi telefona

Čeprav je že dolgo znano, da sodobne napravice lahko ubijejo vzdušje v spalnici, so še vedno posamezniki, ki se jim niti med seksom ne zmorejo odpovedati. S tem drugi strani ne sporočajo nič drugega, kot da zanje ni glavna prioriteta. Niti tedaj, ko naj bi se ji res sto odstotno posvetili. Da to na seks ne vpliva najbolje, ni dvoma. Da je telefon bolje pustiti v drugem prostoru, prav tako.

