12 fetišev, ki moškim zmešajo glavo (razkrivajo jih fantje)

Je že tako, da so okusi različni. Tudi, kar zadeva spolnosti. Enim je všeč nekaj, drugim nekaj povsem drugega, kaj pa najbolj prija njim, je za avstralsko izdajo Cosmoplitana povedalo 12 junakov kar samih.

Igranje z jajčki

"Kadar me soproga razvaja oralno in se pri tem igra z mojimi jajčki, zelo hitro eksplodiram. Mislim, da lahko dokaj dolgo zadržujem orgazem, a kadar ona v svoji roki vzame moja moda , ta pride zelo hitro.« Jason, 29 let.

Prst v anusu

"Prst v anusu , nedvomno. Orgazma brez stimulacije prostate si sploh ne predstavljam več." Alex, 27 let.

Popoln pogled na njeno zadnjico

"Kadar se ljubiva v položaju po pasje in ona položi roki na svoji ritnici ter ju razmakne. To me povsem podžge. Nekaj je v tej kretnji, mislim, da mi z njo sporoča, da resnično uživa." Chris, 26 let.

Poredne besede

" Poredne besede . Cel dan, ob vsaki priložnosti. Rad jih slišim." Brett, 28 let.

Njena dominanca

"Ko ženska v postelji prevzame vso pobudo in se spremeni v oblastno domino. Ni treba da po zgledu 50 odtenkov sive, a če je ni strah ali sram poskrbeti za svoj in moj užitek, je to zame velik plus." Mike, 26 let.

Ona zgoraj

"Ko me zajaha in naju z zapeljivimi gibi bokov pelje proti orgazmu. Ne znam tega drugače opisati, a mislim, da je povsem jasno, kam pes taco moli." Will, 27 let.

Nohti na vratu

"Ko se ljubiva v misijonarskem položaju in mi v vrat zapiči nohte. Ne, nočem, da bi me opraskala do krvi, a vendar je to poteza, ki več kot jasno govori o njenih intenzivnih občutkih." Matt, 25 let.

Jaz glavni

" V postelji rad premikam meje, rad preizkušam nove stvari in rad imam občutek nadvlade. Obožujem dejstvo, da mi tako zaupa , da se mi povsem prepusti." Jay, 28 let.

Njen orgazem

"Opazovati jo, ko ji pride je zame neprecenljivo. Kadar gledam njen obraz in telo, ko se zvija v orgazmičnih krčih , vrhunec hitro doživim tudi jaz. Ne vem sicer, ali je zame seksi njen orgazem ali dejstvo, da sem jo do njega pripeljal. Morda oboje." Max, 27 let.

Poseben položaj

"Prisegam na položaj , ki ga resnično obožujem in zanj ne vem pravega izraza. Sam ga imenujem zapornikov stil. Če mi ga ona dovoli izvajati, je to zame neverjetno." Sam, 29 let.

Sperma na obrazu

"Če mi zašepeta, da mi lahko pride na njej obraz. Ali na njene dojke. V bistvu vse, kar spominja na porno filme ." Curt, 27 let.

Glasno, glasno

"Obožujem glasen , intenziven seks . Seks, v katerem se lomijo postelje in sosedje zaradi motenja miru kličejo policijo." Jason, 28 let.

