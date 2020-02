Že toliko mesa tedensko poviša tveganje za bolezni srca

Veganuary (veganski januar) je mimo, a mnogi, ki so se ga držali, so se odločili nadaljevati ali pa vsaj zmanjšati količino zaužitega mesa oziroma hrane živalskega izvora. Kakršnokoli dieto že imate, zagotovo vas zanima, kako na zdravje vpliva uživanje mesa. Obstaja vse več dokazov, da je odrekanje mesu zdravju prijazno. Omenjeno trdi tudi zadnja študija univerze Northwestern iz Chicaga, s pomočjo katere so tamkajšnji znanstveniki prišli do zaključka, da sta že dve porciji govedine, svinjine, jagnjetine ali perutnine tedensko povezani z višjim tveganjem za bolezni srca.

V namen odkriti, kako uživanje mesa vpliva na zdravje srca, so strokovnjaki z omenjene ustanove pod drobnogled vzeli 29.682 Američanov, ki so v zadnjih devetnajstih letih sodelovali v šestih različnih raziskavah.

Majhna, a opazna povezava

Ob analizi njihovih prehranskih navad in zdravstvenega stanja so našli sicer manjšo, a opazno povezavo med dvema mesnima obrokoma tedensko in povišanim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Pri tistih, ki so dvakrat na teden uživali rdeče meso ali perutnino (ribe so pri tem izvzete) je bilo tveganje za omenjene težave od tri do sedem odstotkov višje v primerjavi z onimi, ki niso jedli mesa.

Predvsem so s tega vidika sporne predelane mesnine in rdeče meso, navaja publikacija JAMA Internal Medicine. Piščanec ni tako slab, a bi bilo v prid srca smotrno čimbolj omejiti tudi tega.

"Tveganje, ki ga tolikšna količina mesa tedensko predstavlja za zdravje srca je sicer majhno," je povedal Victor Zhong, avtor študije in gostujoči profesor na univerzi Cornell in dodal:

"Zlasti je povezava šibka glede uživanja piščanca ali purana in zato na podlagi naših izsledkov ni smiselno podajati priporočil, da bi se jima morali povsem odpovedati, je pa o tem pametno razmišljati, ko gre za rdeče meso ali predelane mesenine. Za slednje velja, da ni zdravju prijazne količine. Le s tem, ko se jim povsem odpovemo, ne vplivamo na tveganje za srčne bolezni in prezgodnjo smrt."

Tudi pomankljivosti

Drži sicer, da ima omenjena študija kar nekaj pomanjkljivosti. Ena od njih je nedvomno v tem, da so sodelujoči sami poročali o prehrambnih navadah in da podatki zato lahko niso verodostojni oziroma točni. Prav tako opozarja le na povezavo med načinom prehrane in zdravstvenim stanjem, ne navaja pa natančno, kaj je vzrok in kaj posledica.

A glede na predhodne študije, ki so že večkrat dokazale, da je pretežno rastlinska hrana in hrana, ki vključuje ribe ter morske plodove, zdravju prijaznejša, njenih rezultatov ne gre kar spregledati.

