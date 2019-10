Deset oblik prsnih bradavic in kaj je skupno vsem

Preden sploh začnemo: ne glede na to, v katero skupino sodijo vaše prsne bradavice, popolne so prav takšne, kot so.

"Zaradi izjemno vizualne kulture, poplave velikokrat računalniško obdelanih fotografij in stalnih primerjav z drugimi, imamo pogosto popačeno predstavo glede tega, kaj je na telesu normalno ter kaj ni," je za Women's Health povedal estetski kirurg Dirk Kremer in dodal, da imajo zato ženske nemalokrat težave s sprejemanjem sebe, kar velja tudi glede oblike prsnih bradavic.

"Teh je več in vse so normalne, pa naj bodo majhne, velike, vbočene, izbočene in še bi lahko naštevali," nadaljuje kirurg, ki takole niza različne oblike tega telesnega dela, ki je pri vsaki ženski poseben, drugačen in zato popoln prav takšen, kot je.

Majhne bradavice

Izjemno majhne prsne bradavice niso nenormalne. Njihova velikost je podedovana, tako kot sta podedovani oblika in velikost dojk.

Velike bradavice

Areola, torej temnejši del kože, ki obkroža bradavice, je lahko različne velikosti in pri nekaterih ženskah prekriva kar eno tretjino dojke. Prav tako ni neobičajno, da se njena velikost in barva spreminjata skozi življenjska obdobja. Gre namreč za vpliv hormonov, ki se sproščajo med menstruacijo, nosečnostjo, dojenjem in menopavzo.

Mozoljčki na bradavicah

Nič presenetljivega ni, če so na areoli drobni mozoljčki. Ti imajo celo strokovno poimenovanje: montgomerjeve žleze (Montgomery glands). Izločajo maščobo, ki vlaži prsne bradavice in se nekoliko povečajo med nosečnostjo in dojenjem.

Izbočene bradavice

O takšnih govorimo tedaj, ko je sredinski del bradavic dvignjen nad areolo.

Vdrte bradavice

Za razliko od prej omenjenih, so vdrte bradavice v sredini pod ravnjo areole in ne izstopijo pod vplivom nobenih dražljajev. Prisotne so pri večini novorojencev in se praviloma med puberteto izbočijo, so pa tudi izjeme: nekje deset odstotkov žensk ima vdrte bradavice vse življenje. A čeprav so redke, so tudi te normalne.

Ploske bradavice

Ploske bradavice so tiste, pri katerih je sredinski del praviloma v nivoju areole, izboči pa se ob draženju.

Poraščene bradavice

Dlačice na bradavicah pri nekaterih povzročajo zaskrbljenost, a ta je odveč. "Dlačice na bradavicah niso nič neobičajnega, saj so tudi na tem delu telesa lasni mešički. Nekoliko več pozornosti jim gre nameniti le, če se pojavijo nenadoma ali se njihovo število hitro poveča, saj v tem primeru lahko nakazujejo na sindrom policističnih jajčnikov," opozarja kirurg.

Štrleče bradavice

Bradavice, ki so nabrekle in močno izbočene tudi ob odsotnosti stimulacije.

Različne bradavice

Obstajajo ženske, pri katerih je bradavica na eni dojki izbočena, na drugi vdrta. Gre sicer za redek pojav, ki pa je prav tako, kot velja za vse druge oblike bradavic, nekaj naravnega in normalnega.

Dodatna bradavica

Dodatna bradavica je igra narave, ki je prisotna od rojstva. Običajno gre za nekje na prsnem delu telesa prisotno tretjo bradavico oziroma tej podobno tkivo. Dodatna bradavica ni nevarna, v veliko primerov je povsem neopazna, v kolikor pa je moteča, je mogoče njena kirurška odstranitev.

