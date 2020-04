Kaj je vaša tašča po horoskopu? Nekaj znamenj je še posebej napornih

Nebesna znamenja nam lahko veliko povedo o nekaterih lastnostih ljudi in s taščami ni nič drugače. Če veste kaj je po horoskopu, imate veliko prednost, saj lahko nekatere konflikte preprečite, še preden se zgodijo. Glede na horoskop pa boste vedeli tudi, kako se ji prikupiti na najlažji način.

Oven (21. marec – 19. april)

Tašča rojena v znamenju ovna je lahko sebična in ljubosumna, saj se počuti, kot da se spopada z ostro konkurenco in se bori za ljubezen do sina. Ne čakajte, da vas takoj vzljubi. Sina bo vedno želela razvajati. Zato jo sprejmite in jo obravnavajte z veliko ljubezni, kar jo bo razveselilo, še posebej, ko bo veliko videla svojega sina in to je najboljši način, da se ji približate in ji omogočite, da vas vzljubi.

Bik (20. april – 20. maj)

Tašče rojene v znamenju bika je izredno lahko razjeziti. Okoli vas bo počasi spletla nevidno mrežo, iz katere se ne boste zlahka rešili. V vse bo vtikala svoj nos. Svetovala vam bo o hrani, o oblačilih, o denarju in – res – celo o seksu. Govorila bo, da ima rada vse, kar imate radi vi, nato pa bo za vašim hrbtom razlagala, kako ste povsem brez okusa. Je tudi izjemno trmasta in ne popušča niti za milimeter. Upate lahko le, da bosta njena moč in vpliv sčasoma pošla.

Dvojčka (21. maj – 20. junij)

Dvojčke je težko razumeti, če gre za vašo taščo, bo misija še toliko težja. Njen jezik vsakega spravi na rob pameti. Najprej sicer samo molči, opazuje, analizira zadeve, opazi vse vaše slabosti, nato pa napade. Govori sto (katerihkoli enot že) na uro, uporablja slikovite izraze in se vtika v vse vidike vašega življenja. Od nje sicer nikoli ne boste dobili nasveta, kako se čisti, kuha in pere. Gospodinjska dela niso zanjo.

Rak (21. junij – 22. julij)

Rakice imajo izrazito osebnost, saj so mešanica moči in sočutja. Zelo rade imajo svoje otroke in tašče rojene v tem znamenju bodo vedno na preži, kakšen odnos imate z njenim sinom. Imajo močno intuicijo, zato bodite pozorni in se prepričajte, da se ji ne boste lagali, saj bo to točno vedela. Tudi zato, ker je zelo čustvena, bo z vami ravnala kot s hčerko, ampak le če vas bo sprejela. Če ne boste pripravljeni igrati po njenih pravilih, boste pri njej v nemilosti. Saj veste, tu gre zanj, za njenega sina.

Lev (23. julij – 22. avgust)

Tašče levinje so točno to, kar pove sam znak. Pozabite na demokracijo in svoje pravice. Ne oporekajte ji, ker se ne bo dobro končalo. Nje ne zanima vaše mnenje. Ona ukazuje. Hoče, da je vse po njenem, ne ozira se na nikogar, še najmanj pa na svojo snaho. Vendar ni takšna zato, ker bi bila zlobna, ampak zato, ker je to v njeni naravi. Če ji boste pokazali, da ste šibki, vas bo hitro zgrabila za vrat. Zato ji že na začetku dajte vedeti, da ste močni. Ona je vse, ni pa nora in ceni dostojnega nasprotnika.

Devica (23. avgust – 22. september)

Devica je pametna in taktična oseba, ki skrbi za vsako podrobnost svojega življenja. Obsedena je s čistočo in urejenostjo, zato se prepričajte, da je vaš dom brez nereda in prahu, preden bo prišel. Device nenehno kritizirajo vse, vendar ne marajo, da bi jih kritizirali, zato bodite previdni in se izogibajte pogovarjanju z njo v pasivnem ali razdraženem tonu. Na srečo je diskretna in se ne bo očitno vtikala v vaše zadeve. Kadar se ji bo zazdelo, da mora ukrepati, bo vzela svojo slamico in vam pila kri. Počasi in skoraj neopazno.

Tehtnica (23. september – 22. oktobra)

Ona je ena najbolj prefinjenih tašč. Njen videz je vedno kot iz škatlice. Zelo rada je urejena in lahko se celo zgodi, da celo pokojnino porabi za kozmetiko in vedno vam bo bolj ali manj diskretno dala vedeti, da niste dovolj elegantni in da ne skrbite dovolj za njenega sina. Najboljše orožje proti njej je ignoranca. Ne ozirajte se na njene nove čevlje in se pretvarjajte, da niste opazili njene nove pričeske. To jo bo vrglo iz tira.

Škorpijon (23. oktober – 21. november)

Z njo se ne boste zlahka razumeli. Na trenutke bo nežna in iskrena ter vam bo resnično želela pomagati, v naslednjem pa bo hotela porušiti vse pred seboj. Niti svojemu sinu ne bo prizanašala, kaj šele vam, ki ji ne pomenite nič. Z njo ste lahko prijatelj ali sovražnik. Vse je odvisno od vajinih prvih stikov. Svetujemo vam, da izberete, če je le mogoče, prvo možnost. Kajti z njo so vse bitke že vnaprej izgubljene.

Strelec (22. november – 21. december)

Zadeli ste jackpot. Strelka je ena izmed najbolj zabavnih tašč. Ob njej vam nikoli ne bo dolgčas. Je odprtega duha in pripravljena na akcijo. Vedno rada veliko govori o dogodivščinah v svoji soseski, kar lahko postane malce nadležno. Dobra pa je tudi za dajanje nasvetov in vedno rada pomaga.

Kozorog (22. december – 19. januar)

Pred vami je težek zalogaj in močan nasprotnik. Kozoroginje so zelo neupogljive in težko bi našli kakšno njeno šibko točko. A ko boste potrebovali pomoč, vam bo zagotovo stala ob strani. Nikar pa je ne skušajte izkoristiti. Ona je modra in ve, kaj nameravate, preden sploh storite prvi korak. Če bi jo radi porazili, jo vznemirite.

Vodnar (20. januar – 18. februar)

Zelo težko je predvideti njeno vedenje ali razumeti, kaj si misli. Takšna je tašča vodnarka. Je zelo organizirana in rada sledi pravilom. Ugotovili boste, da bi želela vse narediti pravočasno. Rada se obkroža z uspešnimi inteligentnimi ljudmi, tako da če to projecirate, bo do vas ravnala z veliko spoštovanja in vas bo obravnavala kot lastno hčer.

Ribe (19. februar – 20. marec)

Tašča rojena v znamenju ribe ni ravno dober ulov. Svojega sina je do skrajnosti razvadila in zdaj on želi, da bi se do njega vi obnašali tako, kot se je prej mati. Če boste z njo delili življenjski prostor, boste zlahka postali njena kopija. Vse bo lepo in prav, dokler bo njen sin na prestolu. Če pa ga boste z njega odstranili, boste pri njej v dokajšnji nemilosti.