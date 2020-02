Horoskop: Zakaj ste tako dober prijatelj (glede na vaš znak)

Imeti prave, dobre prijatelje, je neprecenljivo. Prav tako je neprecenljivo biti dober prijatelj.

Kaj pa je tisto, zaradi česar vas vaši najbolj cenijo oziroma, zakaj ste dober prijatelj? Uganili ste, tudi na to vplivajo zvezde in mi vam prinašamo njihov odgovor.

Oven

Ste neposredni in odkriti, ne slepomišite in če se prijatelj znajde v nevarnosti, po nepotrebnem tvega ali sprejema napačne odločitve, vi to brez dlake na jeziku poveste. V bistvu mu odprete oči, ga pripravite do tega, da znova pretehta načrte ter v končni fazi najde pravo pot.

Bik

Ste zabavni in premorete dober smisel za humor, prav to je tisto, kar prijatelji velikokrat potrebujejo. Znate jih pomiriti, pomagate jim na življenje pogledati s svetle plati ter v njih prebudite optimizem, z njim pa omogočate lepši pogled na sedanjost in prihodnost.

Dvojček

Znate poslušati. Vseeno je, o čem prijatelj govori in razpreda, vi ste zanj tam. V vaši družbi lahko joče, preklinja, kriči, skratka, lahko govori ali počne domala vse, vi ga samo sprejemate, razumete in ne obsojate.

Rak

Po naravi ste skrbnik. Sicer se znate sprostiti in brezmejno zabavati, a veste tudi, kdaj je treba nekomu pomagati. Z dejanji ali nasveti. Vi ste tisti, ki vedno ve, kaj reči in kaj storiti, da bi se nekdo, ki je vaš prijatelj, počutil bolje.

Lev

Nimate dlake na jeziku. Kadar se nekdo v vaši družbi obnaša kot bedak, mu to poveste in ga postavite na realna tla. Da ne bi z dejanji ali besedami šel predaleč.

Devica

Ljudem znate vliti pravo mero samozavesti. Kajti dobro vedo, da pohvala z vaše strani ne pride, če ni upravičena. In če jim devica pove, da so videti dobro ali da so izvrstno opravili nalogo, to nedvomno drži.

Tehtnica

Vi znate odpuščati. Vsak včasih naredi napako, je slabe volje ali zoprn, a vi vsega tega nikoli ne očitate, temveč razumete, zaprete poglavje in greste naprej.

Škorpijon

Vi ste zvesti, predani in zaščitniški. Vedno ste na strani ljudi, ki jih imate radi ter ste jih pripravljeni braniti za vsako ceno. Ne glede na to, kakšna nevarnost ali neprijetnost nanje preži.

Strelec

Nikoli ne sodite in ne obsojate. Ljudi sprejemate takšne, kot so, z vrlinami in napakami, njihove najgloblje skrivnosti so pri vas varne in zato ste nepogrešljiv zaveznik ter zaupnik vseh, ki so v vašem ožjem krogu.

Kozorog

Vselej nudite podporo. Ste pravi navijač med astrološkimi znaki ter vedno spodbujate prijatelje. Pa naj bo, kadar se odločajo za nova oblačila ali novo službo. Z dejanji in besedami poveste ter pokažete, da zaupate vanje in v njihove odločitve.

Vodnar

Kruto pošteni ste. Če se vaš prijatelj zaljubi v napačno osebo, ne boste molčali. Prav tako tudi ne, če sprejema druge napačne odločitve. Kajti za nobeno ceno ne bi dopustili, da bi nekdo, ki vam veliko pomeni, samemu sebi škodoval.

Riba

Ste motivator. Zlasti, ko gre za zabavo. Če bi radi obiskali koncert, zabavo ali predstavo, boste na nevsiljiv način k temu prepričali svoj ožji krog ljudi in tako pripomogli k širjenju obzorji ali vsaj k prijetno preživetem času.

