Horoskop: Ti astrološki znaki so najboljši sosedje

Običajno so slabi sosedje deležni večje pozornosti od dobrih, saj se s slednjimi, ker povzročajo manj preglavic (ali jih sploh ne), praviloma ne ukvarjamo. Razen seveda, kadar si moramo bo takšnih ali drugačnih priložnostih priznati, da smo lahko srečni, ker jih imamo v svoji bližini, saj jih odlikujejo prijaznost, uvidevnost in skrb za sočloveka.

V katerih znakih pa so največkrat rojeni takšni sosedje? Your Tango takole podaja odgovor.

Rak

Raki so sosedje, ki imajo vselej na voljo najboljše posladke za otroke in prirejajo najboljše zabave za odrasle. Njihov dom je nekakšno stičišče soseske, pri njih se pogosto odvijajo prijetna spontana druženja.

In kar je najpomembnejše: človeku v stiski so vedno pripravljeni ponuditi pomoč ter si za vsakega vzamejo čas, ničesar pa ne pričakujejo v zameno. Oni pomagajo zato, ker so dobrega srca ne pa zato, ker bi od tega lahko imeli korist.

Kozorog

Kozorogov dom je vedno urejen. Na njegovem dvorišču ni odsluženih predmetov, okolica je brezhibna in ne vtika se v življenja sosedov. Kadar pa se kdo k njemu obrne po pomoč, brez oklevanja pomaga.

On je tisti, ki tedaj, ko se nekdo priseli v njegovo sosesko, prvi na listek napiše svojo telefonsko številko in ga izroči novemu sosedu, ki bi lahko potreboval dodatno roko ali samo nasvet. Hkrati je zelo pozoren in če opazi, da se v okolici dogaja kaj sumljivega, zagotovo pravilno ukrepa.

Lev

Lev je sosed, ki rad prireja zabave in se potrudi, da se na njih vsak počuti dobrodošel ter sprejet. Prav tako, če je treba, hitro organizira dobrodelno akcijo za soseda, ki se je znašel v stiski.

Kadar med njim in nekom, ki živi za sosednjimi vrati, pride do napetosti, jih reši iz oči v oči ter ne dopušča, da bi se zamere razrasle čez vse meje in kadar se sprehaja po soseski, vsakega pozdravi ter si vzame čas za nekaj prijaznih besed in tako hitro nekomu polepša dan.

Tehtnica

Ona je uvidevna in nikoli ne pretirava z glasno glasbo ter z divjimi zabavami. Zlasti ne tedaj, ko bi kdo lahko že spal. Če ima domače živali pazi, da drugim niso v napoto.

V kolikor so sosedovi otroci glasni, premore dovolj empatije, da zato ne začenja sporov in če nekdo potrebuje nekoga, ki bi mu zalival rože, praznil nabiralnik in skrbel za žival tedaj, ko je na počitnicah, bo tehtnica brez oklevanja ponudila pomoč.

Devica

Ne samo, da je razumevajoča do ostalih, ona premore tudi mnogo veščin. Če nekaj v vašem domu potrebuje popravilo, je devica prva, na katero se je dobro obrniti po pomoč. Kajti če ne zna pomagati sama, zagotovo pozna nekoga, ki je pravi naslov za rešitev iz zagate.

Hitro zna pomiriti tudi spore med sosedi, pozna zgodovino kraja in slavne ljudi, ki so nekoč tam živeli ter je prava zakladnica zanimivih in poučnih zgodb.

