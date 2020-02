Horoskop: Pet materialističnih znakov, ki ljubezen enačijo z darili

Bodimo odkriti: poljubi, objemi, komplimenti in nematerialne pozornosti so lepi in bogatijo razmerje, a vsi imamo radi darila. Za posebne priložnosti ali kar tako.

Jim pa nekateri pripisujejo večji, drugi manjši pomen. Da, so tudi takšni, ki ljubezen enačijo z zavojčki. Lahko bi rekli, da so materialisti in so, kot piše Your Tango, praviloma rojeni v sledečih astroloških znamenjih.

Oven

Oven ne verjame v filozofijo, da je ljubezen brezplačna, zato ga nematerialne geste ne očarajo. Ne, on intenzivnost čustev enači z velikostjo darov, ki so mu namenjena.

Tisti, ki ste v razmerju z nekom, rojenim v tem ozvezdju, to že veste. Tisti, ki se z njim komaj spoznavate pa vedite, da brez bogatih daril ne bo šlo. A vredno se je potruditi, saj boste v zameno dobili neskončno ljubezni, zvestobe in predanosti.

Bik

Če bi radi očarali bika, mu podarite darilo. Če bi ga radi neizmerno osrečili, ga zasujte z darovi.

Nihče daril ne obožuje bolj kot nekdo, ki je luč sveta ugledal v tem ozvezdju. A ne le, ko gre za prejemanje, temveč tudi, ko gre za obdarovanje.

Bik dobro ve, komu kaj in kdaj kupiti ter ga razveseliti. Njegova darila so odraz pozornosti, kajti izbira popolne darove. V resnici prav toliko zadovoljstva doživlja tedaj, ko darila podarja, kot ko jih prejema.

Riba

Tudi nežna riba obožuje darila. A ona jih raje, kot prejema, podarja in z njimi izraža topla čustva. Povedano drugače: poklonite ribi dar in v zameno boste dobili tri.

Ta darila niso kar tako. Ne, ribe obdarjajo z izjemnimi, posebnimi in dragimi darovi. Včasih obdarovanca spravijo kar v zadrego, a to je le en od načinov, s katerimi rojeni v tem znaku izkazujejo naklonjenost in ljubezen.

Dvojček

Dvojček se požvižga na nematerialne pozornosti. On ima rad stvari, rad se igra, ima veliko hobijev, vse ga zanima, posledično so njegove potrebe kar visoke in premišljeno izbrana darila zato vedno zaželena.

Saj ne, da ni sposoben ljubiti, a ljubezen je pri njemu pač povezana z darili. Zlasti tistimi, ki so namenjena njemu. Torej: če hočete osvojiti dvojčka, boste morali po nakupih. In poiskati draga darila. Kajti luksuz pri njemu igra velik pomen.

Tehtnica

Tehtnica ima darila rada. Natančneje: rada jih dobiva, veliko manj rada jih podarja. Ona sicer obljublja skupno življenje, večno ljubezen ter neskončno naklonjenost. A vse to je pripravljena zagotoviti le ob primerni materialni podlagi.

Lahko rečemo, da je tehtnica najbolj materialistično znamenje. Kajti ona si upa odkrito namigovati, kaj želi ter kaj pričakuje. Tako dolgo, dokler tega ne dobi. Da bi dala kaj v zameno, ji na pride niti na misel.

