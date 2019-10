Horoskop: Pet astroloških znakov, ki so vedno na tesnem z denarjem

Se vam zdi, da ste vedno na tesnem z denarjem? Da ne glede na to, koliko ga zaslužite, ta kar izgine iz računa ali denarnice. Dokler ga je namreč dovolj, brezglavo zapravljate, ob koncu meseca pa po žepih iščete drobiž, ki bi vam pomagal dočakati naslednjo plačo.

Če ste se prepoznali v tem, ste najbrž rojeni v katerem od astroloških znakov, ki res ne znajo z denarjem. To so znamenja, ki so, po pisanju Your Tanga, iz meseca v mesec tik pred bankrotom.

Strelec

Zakaj se obremenjevati s prihodnostjo, če je treba uživati danes? Nekako tako razmišlja strelec. Zato, namesto da bi dal malo na kupček ali zaslužek vsaj razporedil čez cel mesec, vsega hitro zapravi. Za rezervacije potovanj, izlete ter drugačne podvige, ki mu omogočajo nabiranje novih izkušenj.

On živi po načelu: le eno je življenje in zato noče zamuditi ničesar. Čeprav to pomeni, da vsak konec meseca pričaka brez denarja.

Tehtnica

Tehtnico hitro premamijo krediti, posojila, možnosti plačevanja na obroke in kreditne kartice. Takšne in podobne finančne usluge so največkrat krive za to, da je njen račun v hipu prazen.

A s tem se praviloma ne obremenjuje, finance so zanjo dolgočasna zadeva ter brezglavo zapravlja za neumnosti, na koncu pa zmanjka za položnice. In ko se neplačanih računov nabere preveč, si omisli novo posojilo. Če ne gre na banki, pa pri prijateljih.

Dvojček

Ne glede na to, koliko dvojček zasluži, vedno je brez denarja. Kajti njegovo pestro družabno življenje ni poceni. Ker je zanj dovolj dobro le najboljše, rad pokaže, da mu gre odlično ter s široko odprto denarnico v družbi pušča vtis premožnega mogotca, časti drage pijače ter prav takšne jedi, čeprav je njegov bančni račun domala prazen in na njem ni niti za pico ter pivo.

Ob tem kupuje stvari, ki jih v resnici ne potrebuje, včasih to celo malo obžaluje, a ne dovolj, da bi naslednjič ravnal drugače.

Oven

Tudi oven ima z varčevanjem nemalo težav. Kajti če je nekdo v denarni stiski, bo prvi ponudil roko. Obstaja prijatelj, ki vedno posoja denar in praviloma je po horoskopu oven.

Čeprav včasih pomišlja, na koncu vendarle pretehta njegova dobra duša, kar pomeni, da odpre denarnico za drugega, ne ostane pa mu v njej veliko zase.

Škorpijon

Škorpijona na rob bankrota največkrat pripelje drag okus tistega, ki ga hoče očarati. Rojen v tem znamenju zlepa ne bi priznal, da si ne more privoščiti večerje v restavraciji s petimi zvezdicami. Raje bo stisnil zobe naslednji dan, ko ne bo imel za štruco kruha.

Prav pretvarjanje, da denar zanj ni ovira, hitro izprazni njegov račun. Kajti raje, kot bi povedal, kako v resnici stoji njegov proračun, zapravi vse, kar ima ali si na grbo nakoplje še en dolg. S tem, kako ga bo poplačal, pa se bo obremenjeval kasneje.

