Horoskop: Pet astroloških znakov, ki radi pametujejo in delijo nasvete

Zagotovo poznate nekoga, ki ima vedno na zalogi nasvet. Nekoga, ki vselej ve, kako se zadevam streže in je prepričan, da mu glede umskih in drugih sposobnosti nihče ne seže niti do kolen. Pametovanje je njegov hobi, vzvišenost osnovna drža, samokritičnost tuja. In če ste koga prepoznali v tem opisu, je, kot piše Your Tango, najbrž rojen v katerem od sledečih astroloških znakov.

Devica

Device so prepričane, da vedo praktično vse in da ob tem posedujejo še izjemne sposobnosti. Ker verjamejo, da so vselej vsaj korak ali dva pred ostalimi, rade modrujejo, pametujejo ter delijo nasvete.

Včasih so z njimi radodarne celo do ljudi, ki jih sploh ne poznajo. Priznati je sicer treba, da so inteligentne, praktične in sposobne ter praviloma delijo dobre napotke, ki bi jih bilo pametno upoštevati. A ne glede na to, prav zaradi njih neredko delujejo vzvišene ter nadležne.

Kozorog

Kozoroge odlikujejo zrelost, delavnost in disciplina. S temi lastnostmi pridejo daleč in so prepričani, da bi to zmogel vsak. Če bi le upošteval njihove "neprecenljive" nasvete.

V resnici ne razumejo, da se ljudje med seboj razlikujejo in da ima vsak svoje prioritete ter v prepričanju, da je le njihovo razmišljanje pravo, vsiljujejo ideje vsem, ki so jih, pa tudi tistim, ki jih niso pripravljeni poslušati.

Rak

Raki so do ljudi okoli sebe obnašajo, kot bi bili njihovi nebogljeni otroci. Res je, da s tem nočejo nič slabega in bi vse radi le obvarovali pred takšno ali drugačno nesrečo, vendar so zaradi pretirane skrbnosti in stalnega deljenja nasvetov, kako živeti, kako se obnašati in kako paziti nase pokroviteljski ter velikokrat kar malo nadležni.

Dvojček

Dvojčki so prepričani, da so ljudje mnogokrat slepi za tisto, kar je v življenju resnično pomembno, njihova naloga pa je, da jih na to opozorijo ter vse okoli sebe razsvetlijo s svojo neskončno modrostjo.

Zato so v očeh drugih neredko vsiljivi. Drži, ne pametujejo s slabim namenom. Oni v resnici želijo le pomagati, čeprav je dejstvo, da tudi njim ne teče vedno vse kot po maslu, kar pa gladko ignorirajo in delujejo po načelu: stori kar ti rečem, ne kar počnem jaz.

Lev

Levi so velikokrat vzorniki in deljenje nasvetov je v njihovi navadi ter naravi. Prepričani so, da dobro vedo, kaj je prav in kaj narobe ter kaj nekdo potrebuje za lepše življenje.

Z napotki torej ne skoparijo, a ti včasih niso na kožo pisani človeku, ki naj bi jih upošteval. To pa levi spregledajo in se jim zdi nepojmljivo, da jih tisti, ki jih je deležen, ne vzel za sveto.

