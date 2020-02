Astrolog opozarja: V obdobju retrogradnega Merkurja ne počnite tega

Retrogradnost Merkurja je pojav, ko ta planet navidezno potuje vzvratno in v vseh, ki se vsaj kanček spoznajo na astrologijo, zbuja nemalo strahu. Kajti splošno prepričanje je, da napoveduje nekaj zloveščega, slabega in negativnega. Danes, 17. februarja, smo stopili v obdobje retrogradnega Merkurja. Trajalo bo do 10. marca.

Vendar, kot je za Pure Wow povedal astrolog Jaime Wright, čas, ko Merkur navidezno potuje nazaj, res lahko vodi v zamude in zmedo v dnevni rutini ter meša štrene v komunikaciji, a vse to se dogaja z razlogom: zadeve se nekoliko upočasnijo in vsak ima na voljo več časa, da se poglobi v svoje življenje ter prevetri cilje in strategije za njihovo doseganje.

Retrogradnega Merkurja se vam torej po besedah astrologa ni treba bati, so pa kljub temu zadeve, ki se jih v tem obdobju ni pametno lotevati. S katerimi je bolje počakati?

Z nakupom novih tehničnih pripomočkov

Merkur je planet tehnologije in vpliva na napravice ter naprave, ki jih uporabljamo vsak dan. Pa naj bo v prid delu ali zabavi. Zato ne bodite presenečeni, če tehnološki pripomočki, katere si boste omislili v času njegove retrogradnosti, ne bodo delovali tako, kot ste pričakovali ali se bodo celo hitro pokvarili.

Se zgodi, da ne gre drugače, kot nakup opraviti takoj. A če si v času retrogradnega Merkurja omislite nov računalnik ali telefon, skrbno shranite embalažo, račun in garancijski list.

S podpisovanjem pogodb

Včasih tega res ni mogoče odložiti, vendar v kolikor imate možnost, s podpisom pogodb in dogovorov počakajte, da retrogradnost Merkurja mine. V nasprotnem primeru se bo lahko zgodilo, da boste kaj pomembnega med branjem izpustili ali pozabili dodati za vas ključen člen.

Zato: če se s podpisom mudi, natančno preberite pogodbo in, preden jo zapečatite, prosite še za drugo, tretje mnenje.

S potovanji

Če je le mogoče, ne potujte v času retrogradnega Merkurja. Kajti ta med drugim vlada javnemu in zasebnemu prevozu in tedaj, ko navidezno potuje nazaj, neredko prihaja do zamud, okvar, celo odpovedi denimo letov in v najhujšem primeru tudi do nesreč.

Z začenjanjem novih projektov

Pri vseh projektih, začetih v obdobju retrogradnega Merkurja, se hitro lahko kaj zalomi, zato je z uresničevanjem novih idej bolje počakati.

Smotrneje je dokončati začete naloge, izpeljati še nedokončane načrte, pospraviti pisalno mizo, predale, omare, očistiti računalnik in podobno.

S pošiljanjem vabil

Za obdobje retrogradnega Merkurja ni pametno snovati velikih načrtov. Tudi, kar zadeva druženja, predvsem pa tedaj, ko ta planet navidezno potuje nazaj, ne pošiljajte vabil.

Kajti: hitro se lahko spremenijo načrti, vabila ne dosežejo vseh naslovnikov, različne tehnološke okvare ali komunikacijske zadrege pa načrtovano veselo druženje spremenijo v neprijeten dogodek.

Z drastičnimi spremembami videza

Ne glede na to, kako močno si želite novega videza, krajših las, novega odtenka pričeske ali druge drastične spremembe, astrolog takšne ali podobne posege za čas retrogradnega Merkurja toplo odsvetuje.

Da nad končnim rezultatom ne bi bili razočarani, z njimi počakajte, da bodo planeti na vaši strani.

Ne pričakuje hitrih odgovorov

Odgovori na sporočila, elektronsko pošto ali na povpraševanja bodo v času retrogradnega Merkurja kaj lahko zamujali.

Kot rečeno, Merkur vpliva na tehnologijo in komunikacijo, zato se rado zgodi, da sporočilo ne pride do naslovnika (ali pride z zamudo) ali odgovor ne prileti pravočasno v vaš nabiralnik.

Kar pomeni, da bodite potrpežljivi, pošljite sporočilo še enkrat in če ni odgovora, pokličite ali se odločite za osebni obisk.

Kdaj bo letos Merkur retrograden?

Prvo obdobje je pred nami: od 17. februarja do 10. marca. Naslednje bo nastopilo 18. junija in bo trajalo do 12. julija in še zadnje: od 14. oktobra do tretjega novembra.

